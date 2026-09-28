Сурогат у баках, токсини в землі, мільйони в кишенях: що крутили на Запоріжжі

Окрім виготовлення десятків тисяч літрів сумнівного сурогату, ділки завдали довкіллю збитків більш ніж на 12,6 мільйона гривень, забруднивши ґрунт важкими металами.

Як повідомляє Запорізька обласна прокуратура спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції, досудове розслідування щодо цієї справи вже завершено.

Організатором незаконного бізнесу виявився директор місцевого підприємства, який залучив до схеми свою дружину, співвласника компанії та двох найманих працівників.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

З пальним ділки нахімічили

Виробництво розгорнули одразу на двох промислових майданчиках, де встановили котли-утилізатори та ректифікаційні колони. Вживані покришки там переробляли методом термічного піролізу, а отриману рідину продавали за готівку як звичайне пальне місцевим водіям та підприємствам.

Дешеве пальне мало допомагати водіям пережити зростання цін, а натомість гробило паливні системи їхніх авто. Фото: з матеріалів слідства

Загалом із листопада 2025 року до березня 2026-го ділки встигли виготовити понад 62 тисячі літрів такого сурогату. Понад 30 тисяч літрів із них реалізували, заробивши більш ніж 565 тисяч гривень, які витратили на власні потреби.

Екологічна катастрофа місцевого масштабу

Найбільшою проблемою стала не стільки якість самого пального, скільки наслідки такого кустарного виробництва для природи. Експертизи показали, що на одному з майданчиків землю критично забруднено свинцем, цинком, кадмієм та нікелем, причому концентрація останнього перевищила норму в 11 разів.

До того ж піролізні установки диміли в атмосферу без жодних дозволів. Наразі на майно підозрюваних, вилучені кошти та залишки незаконного пального накладено арешт на загальну суму понад 6,6 мільйона гривень.

Розпочате весною досудове розслідування завершено, обвинувальний акт готовий. Фото: з матеріалів слідства

Залежно від ролі кожного учасника, їм інкримінують незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, відмивання майна та забруднення земель і повітря.

Згідно з Конституцією України, фігуранти вважаються невинуватими до винесення обвинувального вироку суду.