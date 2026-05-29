Сурогат замість дизеля: на Буковині БЕБ закрило дві АЗС з пальним сумнівної якості

Як йдеться у релізі Бюро економічної безпеки, АЗС працювали на території Путильської та Рукшинської громад.

За даними слідства, пальне реалізовували за цінами нижчими від ринкових, а розрахунки з клієнтами проводили без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку. Фактично йдеться про продаж сурогатного дизеля поза офіційною системою контролю.

Понад 11 тонн пального вилучили під час обшуків

Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили понад 11 тонн дизельного пального, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарські документи, мобільні телефони та інші речові докази.

Орієнтовна вартість вилученої незаконної продукції перевищує 1,1 млн грн.

Наразі зразки нафтопродуктів направлено на експертизу, яка має встановити їхню відповідність стандартам якості та безпечності.

Дві АЗС закрили, що уже добре, але мудрість стверджує, що “хлібне місце” довго порожніти не буде. Фото: БЕБ Чернівецької області

Розслідування триває

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Оперативний супровід у справі здійснюють співробітники Управління СБУ в Чернівецькій області, процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.

Нагадаємо, останнім часом правоохоронці дедалі частіше викривають нелегальні міні-АЗС та точки продажу пального сумнівного походження, де економія для водіїв може обернутися дорогим ремонтом паливної системи й двигуна.