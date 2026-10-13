Suzuki випустила наймиліший поліцейський фургон: ціна вражає, але від нього можна втекти на велосипеді

Як пишуть Garaz та інші ЗМІ , місцеві правоохоронці в Південно-Східній Азії часто стикаються з нестачею фінансування та надто тісною міською забудовою. Саме тому замість потужних європейських кросоверів там роблять ставку на максимальну компактність та економічність.

Основою для спецтранспорту стала добре відома вантажівка Suzuki Carry, яка без суттєвих змін випускається в Індонезії з 2019 року. Запропонована ще влітку версія розрахована на перевезення десяти патрульних.

Попри те, що ця бюджетна модель для вузьких азійських вулиць коштує трохи більше 12 тисяч доларів, особливого ентузіазму у силовиків вона не викликала.

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Технічні нюанси та оснащення

Передня частина кабіни залишилася стандартною і вміщує двох осіб, а в кузові інженери облаштували справжній десантний відсік. Там встановили поздовжні лавки, на яких можуть розміститися до десяти поліцейських або військових.

Кузов отримав посилену підлогу, зручну підніжку та брезентові боковини з інтегрованими замками для захисту від негоди. На даху кабіни змонтували класичну люстру з проблисковими маячками, сирену та гучномовець для патрулювання.

У кузові малолітражка Suzuki Carry Patrol спроможна везти 10 патрульних у повній екіпіровці, але щось не дуже той комфорт й оперативність філіппінським поліцейським до вподоби. Фото: Suzuki

Під капотом цього 4,3-метрового малюка встановлено 1,5-літровий атмосферний двигун на 97 кінських сил та 135 Нм крутного моменту. Тяга передається на задню вісь через класичну п'ятиступеневу механіку, а в основі лежить міцна рама з ресорами.

Звісно, ​​для голлівудських переслідувань цей самохідний агрегат абсолютно не підходить, оскільки його динаміка залишає бажати кращого. Проте його головний козир – це вантажність, що сягає солідних 940 кілограмів. Насправді тут швидше вбачається господарський автомобіль, ніж патрульний.

Боятися погоні не варто

Попри вже середину осені, активного продажу поліцейської моделі Carry Patrol не відчувається, чого не скажеш про цивільну модифікацію. Цього літа там дебютувала Carry PUV Class 1 для міських перевезень, що доповнила лінійку показаних раніше бортових версій. PUV Class 1 відзначається відмінним просторим кузовом, вікнами та наявністю вогнегасника в салоні.

Найбільший попит мають цивільні версії, але це ненадовго, бо на часі вже акумуляторне виконання, що припало б до вподоби навіть європейцям. Фото: Suzuki

Вартість також різна. За поліцейський Carry Patrol слід заплатити приблизно 12 тисяч доларів або 490 тисяч гривень, а цивільна версія обійдеться трохи дорожче – від 13 тисяч доларів, тобто приблизно 599 тисяч гривень.