Світлофори на батарейках: де в Україні перехрестя переживуть блекаут, а де їх вимикають заради безпеки

Українські міста підходять до цієї проблеми по-різному: одні встановлюють резервні акумулятори, інші перевіряють, скільки годин обладнання здатне працювати без мережі, а в прифронтових громадах світлофори іноді вимикають навмисно.

У редакції Авто24 з'ясували, де запас енергії вистачає майже на дві доби, де автономно є понад 70% об'єктів і чому іноді відмова від світлофорного регулювання стає питанням виживання.

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Львів: рекордні 40 годин без електромережі

Найпереконливіший результат серед міст, про які наведено дані, продемонстрував Львів. Тут перевірили всі 178 світлофорних об'єктів, відключивши їх від централізованого електропостачання. Випробування показало, що більшість обладнання здатне працювати більше за одну добу.

За результатами тестування 105 об'єктів можуть залишатися в автономному режимі приблизно 38–40 годин без заміни акумуляторів. Ще 57 розрахованих на роботу до 24 годин, а 16 – до 12 годин.

На додачу до безперебійника львів’яни в межах пілотного проєкту встановили ще й сонячні панелі. Маслом кашу не зіпсуєш! Фото: Львівавтодор

Це найкращий показник тривалості автономної роботи серед наведених у нашому огляді. Водночас є важливий нюанс: усі 178 об’єктів пройшли добове тестування, а показники за 38–40 годин визначали за результатами моніторингу та розрахунків. Тобто йдеться про оцінену автономність, а не про те, що кожен світлофор безперервно випробовували протягом 40 годин.

" Світлофорний об’єкт на перехрестях проспекту Червоної Калини, вулиць Угорської та Навроцького отримав додаткове резервне живлення – чотири сонячні панелі. На обʼєкті вже працював блок безперебійного живлення. Сонячні панелі підсилять його роботу: допоможуть світлофорам довше працювати під час знеструмлень та забезпечать енергоощадність, – коментує доповнення автономності директор ЛКП "Львівавтодор" Микола Власюк.

Мережа резервного живлення у Львові забезпечує 166 блоків безперебійного живлення. Частина з ними може одночасно підтримувати роботу двох об'єктів. За даними ЛКП "Львівавтодор", операційний ресурс під час торішнього масштабного тестування перевірених світлофорів тривав близько 24 годин.

Однак навіть наявність акумуляторів не гарантує повної безперервності. Під час випробування окремі світлофори тимчасово не працювали, коли фахівці повертали їх до централізованого живлення або замінювали батареї. Отримані результати мають допомогти місту краще спланувати обслуговування та підготовку до тривалих знеструмлень.

Київ: резервне життя вже на 544 об'єктах

Столиця робить ставку насамперед, на масштаб охоплення. За даними КМДА, автономно працювати під час перебоїв з електроенергією можуть 544 світлофорні об’єкти. Це – понад 73% від загальної кількості.

Модернізацію роблять поетапно. Спочатку резервним живленням обладнали ключові транспортні розв’язки, магістралі та об’єкти поблизу навчальних закладів. Наступним етапом стали складні перехрестя з інтенсивним рухом. Далі роботи поширили на регульовані пішохідні переходи та перехрестя з помірним трафіком.

Не на всіх перехрестях, але на найпожвавленіших транспортних потоках світлофори мають безперебійники. Фото: ТГ-канал КМДА

Для автономної роботи потрібні акумулятори LiFePO4 – літій-залізо-фосфатного типу. За інформацією міських служб, за повну зарядку вони здатні забезпечити до 24 годин роботи світлофорного об'єкта.

Серед переваг цієї технології – витривалість під час регулярних циклів заряджання та розряджання і швидке відновлення заряду після відновлення електропостачання.

Отже, Київ має один із найвищих показників охоплення резервним живленням серед міст, про які є конкретна статистика. При цьому львівські результати теж виглядають переконливо: там більшість об'єктів розрахована майже на 40 годин.

Дніпро: майже 70% об'єктів із резервним живленням

У Дніпрі на початку 2026 року встановили 98 систем безперебійного живлення, які забезпечили автономну роботу 152 світлофорних об'єктів. За даними міської влади, це майже 70% усіх світлофорних об'єктів міста.

Станом на листопад 2025 року, як повідомила мерія, місто мало 231 світлофорний об’єкт, з них 138 уже були підключені до системи безперебійного живлення.

Попри постійні ворожі атаки з повітря та знеструмлення, на вулицях Дніпра все під контролем. Фото: мерія міста

Водночас свіжої статистики забезпечення перехрестя і тривалості роботи акумуляторів на жовтень цього року ще немає. Тому порівнювати Дніпро з Києвом чи Львовом за нинішнім станом мережі некоректно.

Місто також модернізує інші елементи дорожньої інфраструктури: оновлює розмітку, встановлює дорожні знаки та додаткові світлодіодні повторювачі сигналів світлофорів. Це не замінює резервного живлення, але хоче підвищити видимість і безпеку дорожнього руху в темряві та за складних погодних умов.

Вінниця: 93 об'єкти вже мають резервне життя

За інформацією, оприлюдненою міським головою Вінниці, резервне живлення вже встановлено на 93 зі 114 світлофорних об'єктів. Місто також планує придбати ще 13 систем безперебійного живлення.

Ці цифри свідчать про значне охоплення інфраструктури, хоча точного часу автономної роботи вінницьких світлофорів у наведених матеріалах немає. Чи витримає заряд 12, 24 або більше годин – за цими даними встановити неможливо.

У Вінниці сірі акумуляторні шафи, обладнані для безперебійної роботи світлофорів, стали не лише функціональними, а й візуально привабливими. Фото: мерія міста

Для містян принципове значення має не лише кількість забезпечених перехресть, а й те, що вони довго працюють під час тривалого знеструмлення. Адже акумуляторна система, розрахована на кілька годин, і система, здатна підтримувати рух майже дві доби, – це різні рівні готовності до блекауту.

Не тільки мегаполіси хочуть автономності

Невеличкі обласні центри також прагнуть до автономності світлофорних об'єктів. Як повідомляє Житомир Інфо з посиланням на КП "Міськсвітло", під час знеструмлення в Житомирі працює чверть світлофорів .

Обласний центр має безперебійні світлофори на 30 перехрестях. Там встановлено блоки накопиченого живлення. Це дозволяє певний час працювати під час відключення електроенергії.

Скажімо, тиждень тому, коли через російську атаку частина міста залишилася без світла, рух транспорту на вулицях з найбільшим трафіком залишився регульованим.

Харків: світлофори без акумуляторного захисту

На іншому полюсі – Харків, де, за повідомленнями, немає мережі автономних світлофорів із резервним живленням. Більшість об'єктів під час знеструмлень тимчасово не працює.

Це створює додаткові труднощі на завантажених перехрестях, де водіям доводиться орієнтуватися на дорожні знаки пріоритету та правила проїзду нерегульованих перехресть. На найскладніших ділянках рух можуть регулювати патрульні поліцейські.

Харків фактично межує з фронтом і через це не комплектує світлофори безперебійниками, спрямовуючи кошти на підтримку більш важливих об'єктів критичної інфраструктури. Фото: infocity.kharkiv.ua

Харків є прифронтовим містом, і тут своя специфіка: через високу активність ворожих FPV-дронів цієї осені у північних передмістях Харкова роботу світлофорів навмисно повністю призупинили, щоб уникнути небезпечного скупчення транспорту.

Натомість в умовах регулярних обстрілів і дефіциту електроенергії міська влада спрямовує ресурси на інші енерговажливі потреби, зокрема водо- й теплопостачання.

На прифронтових територіях світлофор можна вимкнути навмисно

Найрадикальніший підхід застосували в громадах, де головною загрозою є не відключення електроенергії, а ударні російські безпілотники.

За повідомленнями, роботу світлофорів призупинили в Дергачах, Малоданилівській громаді та Краматорську. Причина – ризик пошкодження автомобілів, які зупиняються на перехрестях на червоний сигнал. У районах підвищеної загрози FPV-дронів скупчення або тривале перебування машин на відкритих ділянках може зробити їх легшими цілями.

У прифронтових громадах через російські FPV-дрони вимкнули світлофори. Колаж Авто24 |

У такій ситуації звичайна логіка дорожнього руху вимагає саме військової безпеки. Відсутність світлофорного регулювання дозволяє водіям швидше покинути небезпечну ділянку. Водночас це не означає, що перехрестя стає безпечним саме по собі: водії мають керуватися знаками, правилами пріоритету та дорожньою обстановкою.

Зауважимо, що таке рішення актуальне й виправдане лише у прифронтових громадах, де йдеться про конкретні загрози ударів по транспортних засобах.

Що це означає для водіїв

Порівняння показує, що українські міста обирають різні моделі готовності до знеструмлення. Попри усілякі перепони, організація дорожнього руху зазнає змін. В основному це впливає на покращення ситуації.

Щоправда, радикальні заходи не всюди для водіїв приємні. В тому ж прифронтовому Харкові вирішили світлофори не комплектувати батареями, спрямувавши кошти на більш значущі для міста об’єкти. Погодьтеся, світло в укритті чи навіть десь в темному підземному переході, де люди знаходять тимчасовий притулок, важливіше за неонове світлофорове світло. Там можуть підстрахувати знаки пріоритету чи регулювальник.

Для водія головне правило залишається незмінним: якщо не працює світлофор, потрібно знизити швидкість, оцінити дорожні знаки та правильний рух, пропустити пішохід і переконатися в безпеці маневру. Звісно, діє правило правої руки.