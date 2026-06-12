Світловий прорив Audi: як працюють перші у світі проєкційні поворотники нового Q7

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Розповідаємо, як працюють проєкційні покажчики повороту Audi Q7
Головна мета розробки – захист найбільш вразливих учасників дорожнього руху. У темну пору доби, коли водій вмикає ближнє світло фар та активує покажчик повороту або аварійну світлову сигналізацію, автомобіль дублює цей сигнал безпосередньо на дорожнє покриття.
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Спеціальні графічні елементи проєктуються на асфальт синхронно з миготливими діодами у фарах та ліхтарях. Це дозволяє пішоходам, велосипедистам і водіям у сліпих зонах заздалегідь і максимально чітко бачити траєкторію маневру великого кросовера, навіть якщо сам автомобіль перекритий іншими перешкодами, зазначає Audi.
Матрична оптика Micro-LED та "розумні" підказки на асфальті
Нові фари Digital Matrix LED з технологією мікросвітлодіодів тепер не просто освітлюють шлях, а перетворилися на повноцінні інтерактивні проєктори, інтегровані з бортовими системами допомоги водію (ADAS). Вони показують важливу інформацію безпосередньо у поле зору людини за кермом, мінімізуючи потребу звертати увагу на панель приладів. Серед найцікавіших функцій інтелектуального світла фар:
- Оптика малює на дорозі чіткі межі смуги руху. Якщо система моніторингу помічає інше авто у сліпій зоні під час наміру перелаштуватися, світловий коридор змінює колір або яскравість, попереджаючи про небезпеку;
- Під час руху за містом за низьких температур фари на кілька секунд проєктують на асфальт перед машиною графічне зображення кристала льоду, сповіщаючи про можливу слизьку ділянку;
- Підсвічування пішоходів (Marking Light): у глибокій темряві матричний блок автоматично виокремлює людей біля узбіччя точковим променем світла, роблячи їх помітними здалеку;
- Під час в'їзду на складні ділянки з дорожніми роботами фари звужують світловий пучок, допомагаючи водію безпомилково протиснутися у вузькі тимчасові ряди.
Цифрові OLED-ліхтарі та захисний ромб безпеки
Задня частина Audi Q7 отримала цифрові ліхтарі OLED третього покоління, які виконують функцію міжмашинного зв'язку (Car-to-X). Якщо автомобіль попереду потрапив у ДТП або зламався, панелі ліхтарів Q7 миттєво змінюють стандартний малюнок габаритів на статичні трикутники небезпеки, попереджаючи тих, хто їде ззаду. Крім того, якщо до нерухомого кросовера у заторі занадто близько наближається інший транспорт, усі OLED-секції автоматично спалахують на максимальну яскравість, привертаючи увагу.
Технологія безпеки реалізована і під час посадки чи висадки з салону за допомогою системи інноваційного підсвічування дверей. При відкритті передніх дверей на землю проєктується суцільний білий ромб, а під задніми пасажирськими дверима з'являється пунктирний оптичний візерунок.
Ця функція тісно пов'язана із системою попередження Exit Warning: якщо пасажир збирається відчинити двері, а ззаду наближається автомобіль або велосипедист, кросовер починає блимати яскравим червоним ромбом на асфальті поруч із дверима та запускає аварійний режим у задніх ліхтарях.
Принцип роботи інноваційної оптики Audi Q7
Демонстраційне відео дозволяє детально зрозуміти, як реалізовано передачу світлових сигналів та проєкцію символів на дорожнє покриття в реальному часі.
Головні характеристики та вартість нового Audi Q7
Окрім передової оптики, нове покоління німецького преміумкросовера отримало суттєві технічні оновлення, які роблять його ще більш ефективним та комфортним.
- Дизельні двигуни 3.0 TDI оновленого Audi Q7 тепер стандартно оснащується технологією "м'якого гібрида" нового покоління (MHEV Plus). Вона використовує потужніший стартер-генератор та додаткову батарею, що дозволяє автомобілю глушити ДВЗ під час руху накатом, суттєво економити пальне в місті та отримувати додатковий електричний буст під час інтенсивного розгону;
- Новий Audi Q7 із цифровим інтер'єром та повним комплектом розумного світла вже доступний для замовлення на європейському ринку. Стартова вартість базової дизельної модифікації в Європі становить приблизно 83 000 євро, тоді як версії з топовою оптикою Digital Matrix LED та OLED-ліхтарями обійдуться покупцям дорожче.