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Світловий прорив Audi: як працюють перші у світі проєкційні поворотники нового Q7

Свого часу Audi перевернула уявлення про дизайн, масово впровадивши динамічні "бігаючі" покажчики повороту, які згодом скопіювала вся індустрія. Тепер, із виходом нового покоління флагманського кросовера Audi Q7, компанія робить наступний революційний крок, представляючи унікальну технологію проєкційних поворотників, що дебютує на серійному автомобілі вперше у світі.
Проєкційні поворотники Audi: як працює революційна технологія нового Audi Q7

ФОТО: Audi|

Розповідаємо, як працюють проєкційні покажчики повороту Audi Q7

Данило Северенчук
logo12 червня, 18:20
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Головна мета розробки – захист найбільш вразливих учасників дорожнього руху. У темну пору доби, коли водій вмикає ближнє світло фар та активує покажчик повороту або аварійну світлову сигналізацію, автомобіль дублює цей сигнал безпосередньо на дорожнє покриття.

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Спеціальні графічні елементи проєктуються на асфальт синхронно з миготливими діодами у фарах та ліхтарях. Це дозволяє пішоходам, велосипедистам і водіям у сліпих зонах заздалегідь і максимально чітко бачити траєкторію маневру великого кросовера, навіть якщо сам автомобіль перекритий іншими перешкодами, зазначає Audi.

Матрична оптика Micro-LED та "розумні" підказки на асфальті

Нові фари Digital Matrix LED з технологією мікросвітлодіодів тепер не просто освітлюють шлях, а перетворилися на повноцінні інтерактивні проєктори, інтегровані з бортовими системами допомоги водію (ADAS). Вони показують важливу інформацію безпосередньо у поле зору людини за кермом, мінімізуючи потребу звертати увагу на панель приладів. Серед найцікавіших функцій інтелектуального світла фар:

  • Оптика малює на дорозі чіткі межі смуги руху. Якщо система моніторингу помічає інше авто у сліпій зоні під час наміру перелаштуватися, світловий коридор змінює колір або яскравість, попереджаючи про небезпеку;
  • Під час руху за містом за низьких температур фари на кілька секунд проєктують на асфальт перед машиною графічне зображення кристала льоду, сповіщаючи про можливу слизьку ділянку;
  • Підсвічування пішоходів (Marking Light): у глибокій темряві матричний блок автоматично виокремлює людей біля узбіччя точковим променем світла, роблячи їх помітними здалеку;
  • Під час в'їзду на складні ділянки з дорожніми роботами фари звужують світловий пучок, допомагаючи водію безпомилково протиснутися у вузькі тимчасові ряди.

Цифрові OLED-ліхтарі та захисний ромб безпеки

Задня частина Audi Q7 отримала цифрові ліхтарі OLED третього покоління, які виконують функцію міжмашинного зв'язку (Car-to-X). Якщо автомобіль попереду потрапив у ДТП або зламався, панелі ліхтарів Q7 миттєво змінюють стандартний малюнок габаритів на статичні трикутники небезпеки, попереджаючи тих, хто їде ззаду. Крім того, якщо до нерухомого кросовера у заторі занадто близько наближається інший транспорт, усі OLED-секції автоматично спалахують на максимальну яскравість, привертаючи увагу.

Технологія безпеки реалізована і під час посадки чи висадки з салону за допомогою системи інноваційного підсвічування дверей. При відкритті передніх дверей на землю проєктується суцільний білий ромб, а під задніми пасажирськими дверима з'являється пунктирний оптичний візерунок.

Ця функція тісно пов'язана із системою попередження Exit Warning: якщо пасажир збирається відчинити двері, а ззаду наближається автомобіль або велосипедист, кросовер починає блимати яскравим червоним ромбом на асфальті поруч із дверима та запускає аварійний режим у задніх ліхтарях.

Принцип роботи інноваційної оптики Audi Q7

Демонстраційне відео дозволяє детально зрозуміти, як реалізовано передачу світлових сигналів та проєкцію символів на дорожнє покриття в реальному часі.

Головні характеристики та вартість нового Audi Q7

Окрім передової оптики, нове покоління німецького преміумкросовера отримало суттєві технічні оновлення, які роблять його ще більш ефективним та комфортним.

  • Дизельні двигуни 3.0 TDI оновленого Audi Q7 тепер стандартно оснащується технологією "м'якого гібрида" нового покоління (MHEV Plus). Вона використовує потужніший стартер-генератор та додаткову батарею, що дозволяє автомобілю глушити ДВЗ під час руху накатом, суттєво економити пальне в місті та отримувати додатковий електричний буст під час інтенсивного розгону;
  • Новий Audi Q7 із цифровим інтер'єром та повним комплектом розумного світла вже доступний для замовлення на європейському ринку. Стартова вартість базової дизельної модифікації в Європі становить приблизно 83 000 євро, тоді як версії з топовою оптикою Digital Matrix LED та OLED-ліхтарями обійдуться покупцям дорожче.
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