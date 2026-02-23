TAD зробив те, чого жоден автовиробник України не спромігся за останні 30 років

Сьогодні TAD є чи не єдиним в Україні підприємством вітчизняного автопромислового комплексу, де вирішили будувати багатоквартирний житловий комплекс з повною інфраструктурою для своїх працівників.

За словами засновника заводу та однойменного бренду TAD Віталія Мельника, розпочато будівельні роботи недобудованого ще з радянських часів будинку. Споруду викупили й тепер тут не стільки реконструкція, скільки майже новобудова.

Читайте також TAD з Хмельниччини вийшов на ринок США

Таким чином завод матиме у своєму розпорядженні 36 квартир для молодих спеціалістів, які "разом із родинами переїдуть працювати до компанії з інших регіонів України". Це буде сучасне житло з усіма комунальними зручностями як всередині, так і зовні.

Сучасно, стильно, добротно

Як видно з проєктних ілюстрацій, це буде чотириповерхова житлова споруда на два під'їзди, що розділятимуть будинок на праве та ліве крило. Квартири матимуть автономне опалення, про що свідчать виведені на дах димарі.

Ймовірно, буде п'ять стояків, оскільки саме стільки комплексів витяжки диму з газових котлів та колонок розміщено на даху.

Всі деталі потреб враховано

Обидва під'їзди матимуть дволанкову спільну рампу з повільним кутом руху для людей на кріслі колісному. Це дозволить самостійно й без сторонньої допомоги підійматися на висоту 6-сходинкового рівня підлоги першого поверху.

Читайте також Українські напівпричепи TAD почали замовляти великими партіями

Фото розробників проєкту показує, що будинок матиме укриття у підвальному приміщенні – з лівого боку видніється один з входів/виходів до того приміщення. Ймовірно це допоміжний хід, бо за звичай такий основний вхід у сучасних житлових будниках вже роблять напряму з середини у зоні цокольного рівня міжповерхових сходів.

Спецстоянки також будуть

Біля будинку спроєктовано стоянки для автомобілів, у т.ч. є два паркомісця для стоянки машин з розпізнавальною наліпкою "водій з інвалідністю" та відповідною розміткою на брукіці у вигляді символа людини в кріслі колісному.

На територію в'їзд буде обмежений, на це вказує автоматичний шлагбаум.

Читайте також Що українські компанії показали на виставці вантажівок в Ганновері

Дитячого майданчика не видно. Ймовірно, він є, але десь з іншого боку будинку оскільки за сучасними вимогами кожна житлова багатоквартирна споруда повинна мати ігровий майданчик дитячого дозвілля, як і зону відпочинку дорослих –лавки, квітники тощо.

Комуналка буде безплатною

І хоча про "підйомні" для молодих спеціалістів цього автомобільного гіганта нічого не сказано, карт-бланш фахівцям завод все-таки приготував. За словами Віталія Мельника, упродовж адаптаційного періоду (6–12 місяців) житло надаватиметься безплатно.

Читайте також Львівська ОВА витратила гроші платників податків на низькорамний напівпричіп: для кого він

"Ми вже забезпечуємо спеціалістів умовами одноосібного проживання на базі підприємства. Але практика показує: рано чи пізно люди повертаються до своїх сімей – і це правильно. В умовах війни вільного та якісного житла у місті фактично немає, що ускладнює залучення кадрів. Компанія розвивається, потреба у кваліфікованих фахівцях зростає і ми прийняли рішення інвестувати в житлову інфраструктуру", – говорить Віталій Мельник.

На цьому фото та інших ілюстраціях вгорі подано архітектурний задум з перетворення довгобуду радянських часів у сучасний житловий комплекс. Фото: TAD