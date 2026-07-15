Американська TAG представило бронеавтомобіль з баштою, що обертається на 360 градусів

Новий Terrier X отримав перероблену конструкцію, яка дозволила збільшити внутрішній простір, покращити ергономіку робочих місць та одночасно знизити масу машини. За словами виробника, це позитивно вплинуло на мобільність і загальну ефективність без втрати рівня захисту.

Як йдеться в релізі американського виробника (Дункан, Південна Кароліна), автомобіль відповідає стандарту Stanag 4569 Level 1 та розрахований на екіпаж із двох осіб і шістьох пасажирів. Вантажність становить 1000 кг, що дозволяє перевозити особовий склад разом із необхідним спорядженням.

Двигун і запас ходу

Terrier X оснащений дизельним двигуном потужністю 201 к.с., який розвиває 500 Нм крутного моменту. Такі характеристики мають забезпечити впевнений рух як дорогами загального користування, так і на складному бездоріжжі.

За автономність відповідає подвійний паливний бак загальним об'ємом 180 літрів. Виробник заявляє, що запас ходу на одній заправці сягає 800 км, що важливо для виконання тривалих завдань без дозаправлення.

В салоні просторо для екіпажу й десанту за формулою 2+6, там безпечно від стрілецької зброї та уламків мін й снарядів. Фото: TAG Dynamics

Продуманий салон

Передня частина кабіни розрахована на двох членів екіпажу, а в задньому відсіку передбачено шість окремих місць для десанту. Завдяки збільшеному внутрішньому простору машина може одночасно перевозити людей, спорядження та інше необхідне обладнання.

Башта з круговим оглядом

Однією з особливостей Terrier X є башта, що обертається на 360 градусів. Вона обладнана робочим місцем для стрільця та забезпечує круговий сектор спостереження й ведення вогню, що розширює можливості машини під час виконання бойових і спеціальних завдань.

За словами TAG Dynamics, головною метою під час створення Terrier X було поєднати сучасний рівень захисту, мобільність, місткість і практичність у броньованому автомобілі нового покоління. Загалом новинка орієнтована на використання у військових та безпекових операціях, де важливими є витривалість, автономність і здатність працювати в складних умовах.