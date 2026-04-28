Такого бронетранспортера Україна ще не мала: що відомо про Sisu GTP 4×4

Це – перша поява такої моделі в Україні. Йдеться про відносно нову розробку фінської компанії Sisu Auto, яка спеціалізується на броньованих машинах. На такій версії цілком виправдано наполягають експерти спеціалізованого ресурсу Militarnyi.

До цього варто додати, що бренд Sisu в Україні не новий, з таким логотипом воєнна техніка різних типів та призначень постачался й раніше. Окрім цього, ще з довоєнного часу у лісовому господарстві експлуатуються цивільні повнопривідні важкі вантажівки – лісовози, сортиметовози Sisu.

Нова техніка без оголошень

Достеменно про постачальника бронемобіля нічого невідомо. Ймовірно, йдеться про донат скандинавських партнерів. Це може бути Фінляндія або Швеція, які вже закуповують таку техніку для власних армій і могли поділитися з Україною.

Фінляндія та Швеція вибрали Sisu GTP як спільну тактичну машину переднього краю. Така ж прибула й в Україну. Фото: Oy Sisu Auto Ab

Принаймні, експерти "Мілітарного" таке припущення не відкидають. У редакції Авто24 з цим погоджуються, особливо з тим, що машина прибула на випробування. Україна не відмовляє нікому в такій справі – протестує і ворога заодно відлупцює чи поранених з поля бою витягне.

Оскільки відомо, що це поки єдина згадка про модель і, як пишуть експерти згаданого видання, відносно нова розробка фінської компанії, то це може бути й справді тестовий зразок. Зазвичай, таку техніку передають у підрозділи Сил оборони для випробування у справжніх бойових умовах, а не паркетно-полігонних.

Модульність і мобільність

Sisu GTP 4×4 побудований за модульним принципом: машина має базовий передній блок із двигуном і змінні середній та задній модулі. Це дозволяє швидко адаптувати її під різні задачі – від бронетранспортера до вантажівки чи спеціалізованої техніки, у тому числі евакуаційної.

Машина має модульну схему побудови кузова, починаючи від десантногої версії, дворядної кабіни й кузова, та закінчуючи мобільною мінометною установкою чи евакуаційною машиною. Фото: Oy Sisu Auto Ab

У варіанті БТР автомобіль перевозить до 10 осіб. Інші конфігурації передбачають використання як носія міномета (див. відео внизу), радарів або транспортної платформи, є еваккувційні модифікації.

Захист і характеристики

Машина відповідає стандарту захисту STANAG 4569 (1 рівень) та має протимінну конструкцію. Оснащена дизельним двигуном потужністю 308 к.с., вона здатна розганятися понад 100 км/год і долати до 700 км без дозаправки.

Повна маса броньовика – до 16,5 тонни, вантажність – близько 5 тонн.

Чому це важливо

Поява Sisu GTP 4×4 в Україні може свідчити про тестування новітньої техніки в реальних бойових умовах.

Для виробників і країн-партнерів це можливість перевірити ефективність бронемашин на фронті, а для українських військових – отримати сучасні мобільні платформи для виконання широкого спектра завдань.

Не виключено, що фінська компанія Sisu Auto невдовзі привезе для тестів в Україну свій новий військовий автомобіль, який ще тільки проходить заводські випробування. Це не стільки броньований транспортер, скільки логістична платформа та база під спеціалізовані надбудови.

Нова модифікація Sisu GTP 4x4 на випробуванні бездоріжжям. Фото: Мікко Пулліайнен



Машина на фінальному етапі розробки. Очікується, що субвиробництво та остаточне складання розпочнеться в Уусікаупункі (Uudessakaupungissa) на потужностях Valmet Automotive. Чи буде вона тестуватися в Україні – лише припущення.