Як повідомляє Бюро економічної безпеки України, санкціоновані обшуки в нежитлових приміщеннях Тернополя відбулися 21 листопада 2026 року. Головною знахідкою детективів став спеціально переобладнаний автомобіль MAN TGA 2003 року випуску, який використовували як мобільну базу для тіньового бізнесу.

У промтоварному кузові цієї вантажівки ділки майстерно облаштували прихований відсік. Там розмістили два величезні резервуари місткістю по 5,5 тисячі літрів кожен, а також додатково втиснули сім 200-літрових бочок.

Усі ці місткості були вщерть заповнені спиртовмісною рідиною невідомого походження. Загальний об'єм вилученого сурогату склав значні 23,4 тисячі літрів, а вартість конфіскованого майна оцінюється приблизно у 4 мільйони гривень.

Антисанітарія та фірмові етикетки

Слідство встановило, що ця група осіб працювала з початку 2026 року, розливаючи підроблений прозорий та зафарбований алкоголь у відверто антисанітарних умовах. Звичайна спиртова бодяга з вантажівки згодом фасувалася в гарні пляшки та роз'їжджалася розгалуженою мережею збуту під виглядом фірмових бренді та горілки.

Коробки до самих дверей приховували справжній вантаж: діжки та цистерни зі спиртовою бодягою. Фото: з матеріалів слідства

Звісно, така продукція не відповідала жодним державним стандартам і могла серйозно шкодити здоров'ю покупців. Окрім прямої загрози життю людей, організатори схеми ретельно приховували свої доходи та ухилялися від сплати податків.

Наразі досудове розслідування триває за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за незаконне виготовлення підакцизних товарів та відмивання майна. Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Комерційний транспорт у кримінальних схемах

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, контрабандисти регулярно використовують вантажівки для прихованого перевезення нелегальних товарів. Наприклад, нещодавно на кордоні з Молдовою митники конфіскували магістральний тягач DAF разом із напівпричепом.

Тоді водій задекларував звичайні дерев'яні меблі, але під час зважування виявилася суттєва розбіжність. У подвійних стінках напівпричепа правоохоронці знайшли понад 51 тисячу пачок сигарет без акцизних марок, що коштувало перевізнику втрати дорогого комерційного транспорту.