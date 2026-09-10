Такого у військах ще не було: українська ППО отримала унікальні кемпери на базі Mitsubishi L200

Про передачу нетипової техніки на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов.

За його словами, фінансування проєкту відбулося коштом субвенції з місцевого бюджету, а самі машини допоможуть мобільним вогневим групам прикривати небо над Дніпропетровщиною.

Такі армійські кемпери можна вважати дебютними

До появи цих комплексів зенітникам доводилося працювати в набагато гірших умовах. Зазвичай для таких завдань використовували пікапи з відкритими бортами або класичні низькі металеві чи пластикові кунги, які годилися хіба що для перевезення боєкомплекту та особистих речей.

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Тепер же українські майстри реалізували повноцінний формат Truck Camper. Житловий модуль інтегровано прямо у вантажний відсік японського позашляховика, причому конструкція має характерний винос над дахом кабіни. Цей альков суттєво збільшує корисний простір, де можна облаштувати спальні місця або розмістити габаритну апаратуру.

Спеціалізовані житлові модулі передано в парк 634-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Фото: Андрій Білоусов

Технічні особливості та автономність

Точну назву підприємства-виробника з міркувань безпеки не розголошують, проте відомо, що це суто українська розробка. Сама капсула являє собою полегшений термоізольований закритий кунг, ймовірно, зібраний із сучасних сендвіч-панелей, що чудово тримають температуру.

"Такі комплекси дозволяють створити належні умови для військових, які виконують завдання в польових умовах, у тому числі в холодну пору року, – уточнив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов.

Усередині передбачені не лише місця для відпочинку, а й повноцінні пункти керування вогнем.

Оскільки попереду холоди, розробники серйозно підійшли до питання обігріву. Кожен модуль оснащений автономними дизельними обігрівачами типу Webasto, що гарантує комфортну температуру навіть під час тривалих осінньо-зимових чергувань далеко від цивілізації.