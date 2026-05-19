Таксист вивозив ухилянтів "лісовими стежкам": у Коростені розбурхали гніздо втечі до Білорусі

Від Коростеня до Білорусі – рукою подати. Цим і скористався 27-річний мешканець Народицької громади. Він маскував свою діяльність під роботу таксі та вивозив клієнтів до прикордоння з Білоруссю.



За даними Служби безпеки та Національної поліції Житомирської області, чоловік пропонував "пакет послуг" із нелегального виїзду за 5 тисяч доларів США з людини. Працював лише за повною передоплатою.

Інструктаж, ліс і дистанційний супровід

Слідство під патронатом прокурорів Коростенської окружної прокуратури встановило, що фігурант детально інструктував своїх "клієнтів": радив, який одяг взяти, які інструменти та запас продуктів потрібні для кількаденного перебування поза населеними пунктами.

Далі чоловіків підвозили до прикордонної зони поза блокпостами, а маршрут незаконного перетину кордону пролягав через так звані "лісові стежки".

Після доставки організатор дистанційно супроводжував ухилянтів, які мали самостійно перейти кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Правоохоронці затримали підозрюваного у середмісті Коростеня на гарячому – під час отримання грошей від чергового 26-річного клієнта.

Гроші йомовірний організатор отримав, а ось перерахувати не встиг, бо це за нього уже робили слідчі. Фото: СБУ, поліція, прокуратура

Домашній арешт і до 9 років в’язниці

Чоловіку вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У разі доведення вини підозрюваному загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Це вже не перший випадок

У прокуратурі також нагадали, що два тижні тому на Коростенщині викрили ще одну аналогічну схему.



Тоді житель Рівненської області за 40 тисяч гривень перевозив чотирьох чоловіків до прикордонної лісосмуги та вказував маршрут для незаконного перетину кордону.