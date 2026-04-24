Такий транспорт для перевезення ухилянтів через кордон в Україні ще не використовували

На Львівщині правоохоронці перекрили черговий канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. До цього часу така техніка на той бік кордону людей ще не возила.
Скористатися авансом в 3700 євро квадроциклісту не вдалося, їх навіт перерахувати не встиг

На думку слідчих, цей чоловік міг бути організатором. Він пропонував "клієнтам" перетин лінії міждержавного розмежування поза пунктами пропуску – зокрема на квадроциклі через важкодоступні ділянки кордону.

За даними слідства, 31-річний мешканець Золочівщини, раніше судимий за грабіж, розробив багатоступеневу схему виїзду чоловіків призовного віку до Молдови або Румунії. Про це повідомляє прокуратура Львівської області. Є також інформація про таке й на ФБ-сторінці поліції Львівщини.

За мультимодальною схемою перевезень

Підозрюваний у незаконних операціях, вину якого має визначити суд, запозичив у комерційних вантажних автоперевізників методику мультимодальних перевезень, тобто кількома видами й типами транспорту. Спочатку стояв трансфер з перевезення "клієнта" зі Львова до Чернівецької області з об’їздом блокпостів.

Ось далі вже з'явилася інноваційна складова – нелегальний перетин кордону поза пункту пропуску виконувався за допомогою квадроцикла. Тут логістика удосконалилася: клієнта підвозили не до кордону й далі відправляли пішки, а везли "через важкодоступні ділянки кордону".

"Чоловік не лише забезпечував логістику, а й детально консультував "пасажира". В програму підготовки входив курс підготуватися до поїздки, поводження під час перетину кордону та після нього, – зазначають у прокуратурі.

За весь пакет послуги – 10 000 євро

У вартість послуги також входило придбане маскувальне спорядження - камуфляж і берці. Це мало зменшити ризик викриття.

Свої послуги він оцінив у 10 000 євро. Частину суми – еквівалент близько 3 тисяч євро - потрібно було сплатити авансом, решту – безпосередньо під час переправлення.

Момент санкціонованого затримання, обшуку та вилучення "виторгу". Фото: прокуратура, поліція

Оплату приймали як у євро, так і в доларах за актуальним курсом. Однак сповна отримати гроші та реалізувати план не вдалося. Чоловіка затримали одразу після отримання першого траншу – 3700 доларів США.

І знову все та ж 332-га стаття

За процесуального керівництва Львівська обласна прокуратура йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування ведуть слідчі Національна поліція України за оперативного супроводу підрозділів стратегічних розслідувань. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.

