Таких черг на кордоні навіть Європа не знала: тисячі фур застрягли на перевалі між Киргизстаном та Китаєм

Як повідомляє портал 40ton з посиланням на pamirextreme, прикордонний перехід Іркештам перетворився на справжнє випробування для далекобійників через шалений потік товарів. Цей пункт розташований на висоті близько 3000 метрів над рівнем моря, на стику гірських систем Тянь-Шаню та Паміру, і відрізаний від найближчих міст в обидві сторони кордону на понад 200 кілометрів.

Щороку через цю ділянку проходить близько 350 тисяч транспортних засобів, адже Киргизстан масово імпортує китайські товари та працює як транзитний хаб. Щоб уникнути заторів, митники мають оформлювати від 800 до 1200 машин щодоби, але реальні цифри значно скромніші.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

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Саме тому на під'їздах до кордону утворюються кілометрові черги, які звиваються гірськими серпантинами. Коли фури нарешті дістаються фінального ґрунтового майданчика, їх шикують у десятки рядів, утворюючи справжнє море з вантажівок, яке і потрапило на вірусне відео в Instagram.

Це лише черга дорогою до накопичувальної зони біля міжнародного автомобільного пункту пропуску. Скриншот: 40ton.net

Яка техніка працює на маршруті

Досвідчене око одразу помітить на кадрах дві основні категорії тягачів: вживану європейську класику та абсолютно нові китайські моделі. Європейський автопром представлений машинами екологічних стандартів від Євро-3 до Євро-6, серед яких часто трапляються фури, що раніше належали польським чи німецьким перевізникам.

Наприклад, на відео можна розгледіти знайомий багатьом Volvo FH з просторим кузовом, який досі носить ліврею європейської компанії Solidaris. Це чудово ілюструє, наскільки суворі умови експлуатації чекають на техніку, яку списують на нашому континенті.

А так виглядає гірська рівнина, перетворена на накопичувальний паркінг вантажного транспорту перед МАПП Іркештам. Скриншот: 40ton.net

Щодо китайського автопрому, то гірські перевали заполонили новенькі Foton, Shacman, Dongfeng, FAW та JAC. Більшість із них належить перевізникам з Піднебесної, про що свідчать характерні жовті номери, але вистачає і місцевих машин з реєстрацією країн Центральної Азії.

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Виробники з Китаю впевнено захоплюють цей регіон, пропонуючи нові вантажівки за ціною вживаних європейських аналогів. Більше того, у Киргизстані вже успішно працює місцевий завод зі збирання тягачів Shacman, що робить таку техніку ще доступнішою для місцевого бізнесу.