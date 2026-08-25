Таких квадроциклів для військових ще не купували: чим громада з Рівненщини здивувала армію

Техніку придбали коштом бюджету Городоцької територіальної громади. Для спільноти це не перша допомога армії транспортом. Нинішні два квадроцикли стали черговим траншем допомоги, який громада системно спрямовує туди, де транспорт потрібен безпосередньо на фронті.

Як показав моніторинг попередніх траншів, раніше за кошти сільради та жителів до підрозділів Сил оборони відправили повнопривідні позашляхові машини Toyota Hiace, Nissan Navara, Nissan X-Trail, Mitsubishi Pajero, Nissan Pathfinder, Subaru Forester, а також вантажівки Star 200 та іншу техніку.

Landforce 1000 – не просто "квадрик"

Нинішня передача цікава ще й самою технікою. Linhai показує свій Landforce 1000 як великий двомісний ATV із потужним двоциліндровим двигуном об'ємом 976 см³.

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Для військових важливими тут є повний привід, висока прохідність, автоматична трансмісія та можливість блокування диференціалів. Квадроцикл розрахований на експлуатацію там, де звичайному автомобілю суттєво важче.

Квадроцикл важкого класу Landforce 1000 за своєю потужністю не поступається трактору МТЗ-82, але при цьому прудкіший і більш маневровий. Фото: Городоцька сільрада

ТТХ Linhai Landforce 1000

Квадроцикл оснащений бензиновим V-подібним двоциліндровим двигуном об'ємом 976 см³ і потужністю близько 90–93 к.с. Двигун має рідинне охолодження та електронне впорскування Bosch EFI.

Трансмісія – автоматичний варіатор CVTech із режимами P/R/N/H/L, а привід можна перемикати між 2х4 та 4х4. Передбачене блокування диференціалів.

Кліренс квадроцикла становить близько 280 мм, споряджена маса – приблизно 480 кг, паливний бак має об'єм 30 л.

Підвіска незалежна, гальма дискові гідравлічні. Залежно від версії машина також комплектується електричною лебідкою приблизно на 1,36 т, що для експлуатації в складній місцевості може бути особливо корисним (див. демонстраційне відео внизу).

Саме така техніка й потрібна там, де головне не комфорт на асфальті, а можливість швидко дістатися потрібної точки бездоріжжям, привезти вантаж, евакуювати пораненого чи витягнути іншу машину.