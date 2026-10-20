Тариф від 13 тисяч гривень до 4 тисяч доларів: як перевізники-аферисти наживаються на довірливих втікачах

Як повідомляє Держприкордонслужба, оперативники одночасно спрацювали у двох регіонах, зупинивши автомобілі зловмисників прямо під час виконання замовлень. В обох випадках організатори використовували власний транспорт та заздалегідь продумані маршрути, але фінал виявився однаковим – кайданки та вилучення майна.

Редакція Авто24 вже просто втомилася повторювати одну й ту саму істину: подібні переправники лише користуються довірливістю людей. Вони охоче беруть шалені гроші, але жодного результату не гарантують, адже їхня головна мета – банально нажитися на чужому страху.

Херсонський таксист мав таємний бізнес

На Херсонщині місцевий мешканець вирішив заробити на військовослужбовцях, які самовільно залишили свої частини. За свої послуги він просив відносно скромні 13 тисяч гривень.

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Схема виглядала просто: водій саджав клієнтів у своє авто та відвозив їх в об'їзд офіційних блокпостів вдалині від зони бойових дій. Співробітники СБУ та ДБР зупинили цього бізнесмена якраз після отримання готівки за черговий рейс.

Тепер його транспортний засіб, мобільні телефони та зароблені кошти вилучено. Самому ж водієві світить сувора кримінальна відповідальність за пособництво у дезертирстві.

Дорогий вояж до Придністров'я

Значно вищий прайс виставив 45-річний громадянин Молдови на Одещині. Він оцінив свою допомогу у 4 тисячі доларів, пообіцявши жителю Донеччини безпечний трансфер до сусідньої країни.

Іноземець забрав пасажира в Одесі та довіз його до Роздільнянського району. Звідти вони мали пішки дістатися придністровського сегмента кордону, але на заваді стали прикордонники Подільського загону.

"Переправнику вже повідомлено про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо ділок захоче вийти на волю до вироку, йому доведеться внести понад 262 тисячі гривень застави, – зазначають у відомстві.

Старі схеми не працюють

Нагадаємо, раніше ми писали про цілу низку подібних оборудок, які правоохоронці ліквідували по всій країні. Фантазія зловмисників вражає: від маскування клієнтів у форму ЗСУ на Київщині до запливів через річку на Вінниччині за 10 тисяч доларів.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, іноді гарантами таких схем виступають навіть чинні правоохоронці. Наприклад, нещодавно на Дніпровщині затримали патрульного, який за 7 тисяч доларів продавав маршрут втечі через Білорусь до Польщі, але замість збагачення отримав перспективу сісти за ґрати на 9 років.