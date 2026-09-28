Найдешевший індійський седан витримав 20 тонн каміння: відео

Як повідомляє видання Carscoops, такий радикальний краш-тест компанія влаштувала для перевірки структурної цілісності моделі та безпеки газової установки CNG.

Перед тим як самоскид повністю поховав автівку під товстим шаром будівельного каміння, дебютний Aeris також успішно подолав глибокий брід та гравійні ділянки.

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Седан потрапив у заплановане знущання

Коли завали розгребли й очистили автівку від цього "дослідницького" вантажу, дах виявився лише трохи деформованим, вікна розбилися.

А ось пасажирський салон залишився абсолютно цілим, двері відчинилися без проблем. Водій-випробувач вільно сів за кермо та завів двигун.

Автомобіль рушив з місця та поїхав власним ходом. Фактично 20 тонн кам'яних уламків, вивалених з кузова важкого самоскида, не стали критичними для машини.

Для випробування кузова на міцність підігнали самоскид з 20 тоннами каміння, вивалених прямо на дах. Фото: Tata Motors

Продемонстрований трюк чітко доніс повідомлення до цільової аудиторії: дешево – не означає небезпечно.

Найдешевша модель з трьох версій

Таким чином Tata Aeris продемонстрував свою надійність за якісь два тижні до початку замовлень на ринку Індії. Там перші відвантаження заплановані вже на 11 жовтня.

Ціна починається від 5500 доларів за найдешевшу комплектацію Smart з механічною коробкою передач. Вона зростає до 10 200 доларів за флагманську версію Accomplished з двигуном на стисненому природному газі та автоматом.

Ось таку Tata Aeris засипали камінням з кузова самоскида. Фото: Tata Motors

Нагадаємо, найдоступніші нові седани в США зараз коштують від 23 000 доларів, але в інших частинах світу покупці мають доступ до набагато дешевших моделей. Тому невеликий седан Tata Aeris є чудовим прикладом справжньої доступності.

Чи повернеться легендарний Nano

Втім, статус найдешевшого легкового автомобіля в продуктовій лінійці Tata може невдовзі зміститися. Ще в серпні старший керівник відділу дизайну Tata Motors натякнув, що найдешевший у світі автомобіль Nano, який колись коштував 2000 доларів, може повернутися як електромобіль.

Коли Аджая Джайна запитали про можливість повернення культової малолітражки, він відповів позитивно. Керівник припустив, що електричний аватар може бути одним із способів переосмислення Nano для нового покоління.

Важливо, що Tata Motors офіційно не підтвердила розробку нового Nano чи Nano EV, а також не оголосила графік запуску чи специфікації. Тому зауваження Джайна слід розглядати лише як натяк на можливості, що розглядаються компанією.

І якщо для показових випробувань Tata Motors знову використає самоскид з камінням для демонстрації такої ж надійності кузова Nano, це точно допоможе в просуванні техніки не тільки на внутрішньому, але й на глобальному ринку.