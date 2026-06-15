TATRA показала дві броньовані вантажівки

Головними подіями стали світові прем’єри автомобілів Tatra Force 8×8 третього покоління з новою броньованою кабіною та Tadeas 4×4 у командно-штабному виконанні.

Про це йдеться на ФБ-сторінці виробника та деяких інших ресурсах, що вже побували на виставці й побачили подіум цього бренду та групи CSG.

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На спільному стенді чеської групи

Одним із ключових експонатів спільного стенда групи CSG також став гаковий навантажувач Tatra Force 8×8, оснащений сучасною броньованою кабіною власної розробки та виробництва Tatra Defence.

Машина побудована на шасі третього покоління військової серії Force, яке поєднує традиційну для Tatra концепцію центральної опорної труби з незалежно підвішеними хитними півосями та пневматичною підвіскою. Нова платформа отримала сучасні двигуни, передову бортову електроніку, а також покращені показники безпеки, ергономіки та комфорту керування.

Також Tatra Defence показала ось такого повнопривідного монстра важкого класу з броньованою кабіною та надбудовою зі стандартизованого контейнера для управління наземною системою ППО. Фото: Tatra Trucks

Представлений у Парижі автомобіль оснащений контейнерним модулем компанії Retia, який виконує функції мобільного командно-управлінського пункту для систем наземної протиповітряної оборони. Поєднання високої прохідності шасі Tatra, броньованої кабіни та спеціалізованого обладнання забезпечує широкі можливості для застосування машини в сучасних військових операціях.

Tatra Force 8×8 третього покоління в конфігурації гакового навантажувача з броньованою кабіною. Фото: Tatra Trucks, Defense Magazine

Дебютний Tadeas з додатковим захистом

Ще однією прем’єрою виставки став броньований автомобіль Tadeas 4×4 у командному варіанті, який доповнює вже відому модель Tadeas 6×6. Машина отримала зварний броньований корпус із можливістю встановлення додаткового захисту до рівня 4 за стандартом Stanag 4569. Конструкція дозволяє інтегрувати дахові люки, кріплення для озброєння або дистанційно керовані бойові модулі.

Важливою перевагою Tadeas є максимальна уніфікація з третім поколінням Tatra Force. Автомобіль використовує спільне шасі та електронні компоненти, що спрощує експлуатацію та логістику.

Нагадаємо, Tatra Trucks надає платформи шасі, а Tatra Defence відповідає за розробку та виробництво броньованих кабін, надбудов та пускових установок (див. відео внизу).

Броньований автомобіль Tadeas з додатковою бронею балістичного рівня захисту 4 згідно зі Stanag 4569 від Tatra Defence використовує унікальне шасі Tatra 6×6. Фото: Defense Magazine

Для машини доступні різні силові агрегати – як Tatra з повітряним охолодженням, так і двигуни Caterpillar або Cummins із рідинним охолодженням у поєднанні з автоматичними чи механічними трансмісіями.