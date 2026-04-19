Tatra показала електричний 750-сильний самоскид: що вміє новий Force e-DRIVE

Це вже другий показ після осіннього дебюту. Компанія Tatra Trucks представила вдосконалену версію свого електричного самоскида під час весняної акції #ДеньАвтомобіля у Празі. Прототип демонструвався на престижному майданчику VUT у районі Дейвіце.

Як зазначає виробник, модель поки залишається випробувальним зразком. Вона створена для перевірки інтеграції електричної силової установки та тягових акумуляторів у важких вантажівках для будівництва і спецробіт.

22 тонни за рейс і повний привід 8×8

Самоскид побудований на восьмиколісному шасі лінійки Force та має тристороннє розвантаження. За один рейс він здатен перевозити до 22 тонн сипучих матеріалів – щебеню, каменю чи асфальту.

Загальна маса автомобіля сягає 44 тонн, що дозволяє використовувати його як у дорожньому будівництві, так і в кар’єрах.

750 "коней" і до 400 км без підзарядки

Електрична силова установка розвиває потужність до 750 к.с. У парі з нею працює 4-ступенева автоматична коробка передач, адаптована під різні дорожні умови.

Запас ходу залишився на рівні, заявленому раніше – від 300 до 400 км. Він залежить від навантаження, рельєфу та типу покриття.

Камери замість дзеркал і повний набір асистентів

Попри важкий клас, самоскид зберіг маневровість завдяки незалежній пневмопідвісці та двом керованим переднім осям.

Розробники натякають, що на черзі тестування цього акумуляторного самоскида з двовісним дишловим причепом. Фото: Tatra Trucks

Модель отримала сучасні системи допомоги водієві: запобігання зіткнень, контроль "сліпих" зон і розпізнавання дорожніх знаків.

Замість традиційних дзеркал встановлено камери.

Поки лише прототип

Про серійне виробництво наразі не йдеться. Випробування тривають, а терміни їх завершення виробник не розкриває.