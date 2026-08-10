Таврія майже без пробігу: у Дніпрі продають 31-річний ЗАЗ у стані "капсули часу"

У Дніпрі виставили на продаж незвичайний ЗАЗ-1102 “Таврія” 1995 року випуску. За словами продавця, тридверний хетчбек проїхав лише 1000 км за понад 30 років.

Як пише topgir.com.ua, за автомобіль просять $4999, або близько 224 тис. грн. Оголошення опубліковане на AUTO.RIA.

ЗАЗ-1102 із пробігом 1000 км

Автомобіль зберіг оригінальний стан, а продавець називає його “капсулою часу” та фактично новим автомобілем.

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Це ЗАЗ-1102 першого покоління з тридверним кузовом хетчбек. Машина оснащена бензиновим двигуном об'ємом 0,9 л та механічною коробкою передач.

Що під капотом

Версія 0.9 MT, яку почали випускати у 1995 році, отримала 903-кубовий бензиновий двигун потужністю 45 к. с. Мотор працює у парі з п'ятиступеневою механічною коробкою передач, а привід — передній.

“Таврія” розрахована на п'ятьох пасажирів. Довжина хетчбека становить 3708 мм, ширина — 1554 мм, а висота — 1410 мм.

Дорожній просвіт автомобіля дорівнює 162 мм, а багажник має об'єм 250 л.

Незвичайний екземпляр із мінімальним пробігом може зацікавити колекціонерів радянських та українських автомобілів, адже знайти “Таврію” 1990-х років із заявленим пробігом лише 1000 км сьогодні непросто.