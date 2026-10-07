Укр
Ру

Телефон на іспиті з ПДР: як жорстко карають за спробу списати теорію

У сервісному центрі Луцька кандидат у водії спробував скласти теоретичний іспит за допомогою мобільного телефону, але був спійманий на гарячому. Тепер учню доведеться чекати щонайменше 10 днів для повторної спроби, адже його результати анулювали.
Як жорстко карають за спробу списати теорію

ФОТО: freepik.com|

Телефон на іспиті з ПДР

Євген Гудущан
logo7 жовтня, 13:19
logo0
logo0 хв

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, за дотриманням правил під час тестування суворо стежать адміністратори. Сам процес складання теорії безперервно фіксується за допомогою камер відеоспостереження, тому приховати гаджети дость складно.

Кандидати у водії зобов'язані відповідати на екзаменаційні питання виключно самостійно. Використовувати смартфони, навушники, будь-які інші технічні засоби чи навіть звичайні паперові шпаргалки заборонено.

Контроль та наслідки

Якщо екзаменатор помічає сторонню допомогу або заборонений пристрій, тестування одразу припиняється. Такий іспит автоматично отримує статус нескладеного.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Наступний шанс перевірити свої знання правил дорожнього руху порушник отримає не раніше ніж на одинадцятий день після невдалої спроби. Фахівці радять покладатися лише на власну підготовку, а не шукати легких шляхів.

Самостійно скласти іспит дуже складно

За офіційною статистикою лише 21,5% кандидатів у водії складають теоретичний іспит з першої спроби. Це сигнал, що система теоретичних іспитів надто складна та заплутана. Така ситуація створює попит на послуги “бігунків”, шахрайські схеми та виникнення ринку підроблених посвідчень водія.

#Головні новини #Новини #Водійське посвідчення #Фото
Реклама