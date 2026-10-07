Телефон на іспиті з ПДР: як жорстко карають за спробу списати теорію

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, за дотриманням правил під час тестування суворо стежать адміністратори. Сам процес складання теорії безперервно фіксується за допомогою камер відеоспостереження, тому приховати гаджети дость складно.

Кандидати у водії зобов'язані відповідати на екзаменаційні питання виключно самостійно. Використовувати смартфони, навушники, будь-які інші технічні засоби чи навіть звичайні паперові шпаргалки заборонено.

Контроль та наслідки

Якщо екзаменатор помічає сторонню допомогу або заборонений пристрій, тестування одразу припиняється. Такий іспит автоматично отримує статус нескладеного.

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Наступний шанс перевірити свої знання правил дорожнього руху порушник отримає не раніше ніж на одинадцятий день після невдалої спроби. Фахівці радять покладатися лише на власну підготовку, а не шукати легких шляхів.

Самостійно скласти іспит дуже складно

За офіційною статистикою лише 21,5% кандидатів у водії складають теоретичний іспит з першої спроби. Це сигнал, що система теоретичних іспитів надто складна та заплутана. Така ситуація створює попит на послуги “бігунків”, шахрайські схеми та виникнення ринку підроблених посвідчень водія.