Тендер на НРК за характеристиками Міноборони: вперше закупівлю розділили між кількома виробниками

НРК — це дистанційно керовані платформи, які дозволяють виконувати завдання на передовій без зайвого ризику для військових. Їх використовують для доставки вантажів, евакуації поранених та виконання бойових завдань.

Як редакція Авто24 повідомляла днями, від початку 2026 року українські НРК уже виконали понад 100 тисяч місій. Тепер Міноборони хоче системно закуповувати такі комплекси через конкурентні процедури.

Закуплять два типи роботизованих комплексів

У межах нового тендера планують придбати НРК двох основних типів. Логістичні комплекси мають перевозити вантажі, доставляти забезпечення та евакуювати поранених. Ударні призначені для ураження визначених цілей.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Незалежно від призначення комплекси повинні працювати на пересіченій місцевості, мати надійний дистанційний зв'язок та передавати оператору відео й дані про свою роботу.

Одному виробнику не віддадуть усе замовлення

До участі допускають виробників і постачальників, чия продукція відповідає встановленим вимогам. Обов'язкова умова – наявність щонайменше одного кодифікованого виробу в категорії НРК.

Цікаво, що закупівлю поділили на класи залежно від дальності роботи комплексів та ваги вантажу. У кожному класі буде по 4–5 лотів, а один виробник зможе отримати не більше половини замовлення в межах конкретного класу.

У Міноборони пояснюють, що така схема має залучити до постачання одразу кількох виробників і посилити конкуренцію. За задумом відомства, це також дозволить зменшити ризик зриву поставок.

Тендер проходитиме у закритому середовищі з дотриманням вимог безпеки для оборонних закупівель. Умови участі та документи для подання пропозицій АОЗ опублікувала на своєму офіційному сайті.