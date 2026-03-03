Теребовля отримає сучасний міст у бік кордону: хто платитиме та хто робитиме цю автопереправу

Мова йде про покращення транскордонної мобільності шляхом будівництва регіональної дороги № 627 Косів-Лацькі — Соколів-Підляський та капітальний ремонт мосту в Теребовлі на дорозі М-19.

Як йдеться у повідомленні Тернопільської ОВА, підписання у Варшаві такої угоди переконливо доводить про приклад позитивного партнерства, де обидві сторони виграють, маючи спільне бачення майбутнього.

Що планується зробити

У межах ініціативи в Польщі буде збудовано 17 км нової регіональної дороги, а з української сторони – проведено капітальний ремонт мосту в м. Теребовля на автодорозі державного значення М-19. На реалізацію проєкту орієнтовно відведено 2,5 року.

Міст довжиною 13,7 м буде повністю оновлено з розширенням пропускної здатності та збільшення вагових навантажень. Підрядником буде украхнська компанія.

Церемоніал дорожників України та Польщі з приводу офіційного старту проєкту. Фото: Держвідновлення

Які роботи заплановано:

ремонт опор і прогонової будови;

влаштування гідроізоляції та розподільчої плити;

укріплення земляного полотна;

облаштування дорожнього покриття;

освітлення;

огородження транспортної та пішохідної зони;

ремонт підходів до мосту довжиною 850 м;

встановлення технічних засобів організації дорожнього руху;

спорудження очисних споруд.

Кошторис уже озвучено

Загальна вартість реалізації становить 3,2 млн євро, з яких 2,8 млн євро — грантові кошти Європейського Союзу (90%), а 320 тис. євро — співфінансування української сторони (10%).

Теребовлянська міська рада виділить 10 млн грн, ще 4 млн грн передбачено з Програми розвитку міжнародного співробітництва Тернопільської області на 2025–2027 роки.

Очікування приємні

Цей міст є критично важливим для логістики як для українського сектору економіки, так і для польського.

Реалізації проєкту забезпечить:

безперервне сполучення у напрямку кордону;

покращення умов для транскордонного руху;

підвищення безпеки та ефективності транспортної мережі регіону.

У час, коли ресурси всередині країни першочергово спрямовуються на оборону, зовнішні інвестиції є важливою підтримкою. Польські партнери та європейські фінансові інститути це вже переконливо довели.