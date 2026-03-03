Теребовля отримає сучасний міст у бік кордону: хто платитиме та хто робитиме цю автопереправу

ФОТО: ілюстративне, з відкритих джерел|
Теребовля по дорозі до кордону матиме новий міст
Мова йде про покращення транскордонної мобільності шляхом будівництва регіональної дороги № 627 Косів-Лацькі — Соколів-Підляський та капітальний ремонт мосту в Теребовлі на дорозі М-19.
Як йдеться у повідомленні Тернопільської ОВА, підписання у Варшаві такої угоди переконливо доводить про приклад позитивного партнерства, де обидві сторони виграють, маючи спільне бачення майбутнього.
Читайте також На Тернопільщині "японський міст" відновив логістику цілого регіону
Що планується зробити
У межах ініціативи в Польщі буде збудовано 17 км нової регіональної дороги, а з української сторони – проведено капітальний ремонт мосту в м. Теребовля на автодорозі державного значення М-19. На реалізацію проєкту орієнтовно відведено 2,5 року.
Міст довжиною 13,7 м буде повністю оновлено з розширенням пропускної здатності та збільшення вагових навантажень. Підрядником буде украхнська компанія.
Церемоніал дорожників України та Польщі з приводу офіційного старту проєкту. Фото: Держвідновлення
Які роботи заплановано:
- ремонт опор і прогонової будови;
- влаштування гідроізоляції та розподільчої плити;
- укріплення земляного полотна;
- облаштування дорожнього покриття;
- освітлення;
- огородження транспортної та пішохідної зони;
- ремонт підходів до мосту довжиною 850 м;
- встановлення технічних засобів організації дорожнього руху;
- спорудження очисних споруд.
Читайте також У Тернополі тролейбуси, автобуси й маршрутки розфарбують "хвилею"
Кошторис уже озвучено
Загальна вартість реалізації становить 3,2 млн євро, з яких 2,8 млн євро — грантові кошти Європейського Союзу (90%), а 320 тис. євро — співфінансування української сторони (10%).
Теребовлянська міська рада виділить 10 млн грн, ще 4 млн грн передбачено з Програми розвитку міжнародного співробітництва Тернопільської області на 2025–2027 роки.
Очікування приємні
Цей міст є критично важливим для логістики як для українського сектору економіки, так і для польського.
Читайте також На тернопільські маршрути виходять автобуси Ataman
Реалізації проєкту забезпечить:
- безперервне сполучення у напрямку кордону;
- покращення умов для транскордонного руху;
- підвищення безпеки та ефективності транспортної мережі регіону.
У час, коли ресурси всередині країни першочергово спрямовуються на оборону, зовнішні інвестиції є важливою підтримкою. Польські партнери та європейські фінансові інститути це вже переконливо довели.