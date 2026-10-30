"Терміновий продаж" та смішний прайс: як не подарувати гроші аферистам при купівлі авто

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, зловмисники часто використовують психологічний тиск на кшталт фраз про переїзд чи легальну угоду онлайн. Їхня головна мета – змусити людину ухвалити рішення просто зараз, не давши часу на роздуми чи перевірку технічного стану транспорту.

Розпізнати пастку можна ще на етапі гортання оголошень. Якщо ціна значно нижча за ринкову, коментарі заблоковані, а продавець наполягає на спілкуванні виключно в месенджерах і відмовляється від зустрічі на СТО – це стовідсотковий сигнал тривоги.

Як перевірити продавця та машину

Експерти радять починати з профілю автора оголошення. Якщо акаунт створений буквально вчора і містить лише одну пропозицію, ризик натрапити на обман максимально високий.

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Наступний крок – перевірка фотографій через пошук Google за зображеннями. Аферисти рідко роблять власні знімки, частіше просто крадуть красиві кадри з іноземних сайтів або чужих публікацій.

Обов'язково вимагайте у продавця VIN-код та свідоцтво про реєстрацію. "Відмова надати унікальний номер кузова може бути прямою ознакою шахрайства", – наголошують у відомстві. Отримані дані техпаспорта легко пробити через офіційний онлайн-сервіс МВС.

Безпечне оформлення угоди

Щоб гарантовано вберегти свої фінанси, фіналізуйте покупку лише офіційними шляхами. У будь-якому сервісному центрі МВС договір купівлі-продажу укладається абсолютно безкоштовно, після чого ви одразу отримуєте нові номери та техпаспорт на своє ім'я.

Альтернативний і дуже зручний варіант – перереєстрація через застосунок Дія. У цьому випадку система автоматично підтягує дані з державних реєстрів, а договір підписується електронним ключем, що унеможливлює махінації з паперами.

Чому варто бути обережним із документами

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українські водії самі віддають свої дані в руки злочинців. Люди часто публікують фото нових техпаспортів у соцмережах, а шахраї використовують відкриті VIN-коди для створення авто-двійників.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, проблема зі зловживаннями поліції стосовно “перебитих номерів кузова” та залишається вкрай гострою. Лише цьогоріч поліція вилучила сотні автомобілів через підозри у підробці ідентифікаційних маркувань, але до суд дійшло лише п’ять справ.