Тернопіль випустив на маршрути дев'ять нових тролейбусів "Електрон" і це ще не вечір

Із зазначеної кількості 12-метрових тролейбусів "Електрон" шість машин працюють на маршруті №10, ще три – на маршруті №2.

Як повідомляє мерія, перед виходом на лінію транспорт пройшов необхідні випробування та вже виконує регулярні рейси в повноцінному експлуатаційному режимі.

Комфорт пасажирам гарантується

Нові тролейбуси обладнані системами кондиціонування повітря, відеоспостереження та відповідають сучасним вимогам доступності. Для пасажирів на кріслах колісних передбачено відкидний трап, а в салоні облаштовано спеціальні місця для їх безпечного розміщення.

Низькопідлогова конструкція також полегшує посадку людям похилого віку, батькам із дитячими візками та пасажирам з обмеженою мобільністю. Система нахил кузова на зупинках для зручності посадки/висадки прискорює цей процес, відтак час у дорозі скорочується.

Нові тролейбуси "Електрон" отримали новий розроблений спеціально для міста стандарт кольорового фарбування кузова. Фото: мерія, КП "Тернопільелектротранс"

Тридверний тролейбус "Електрон" Т19101 (модель Т19) виробництва львівського СП "Електронтранс" розрахований одночасне перевезення 106 пасажирів, з яких 34 можуть сидіти.

До кінця літа буде 17 нових машин

Оновлення парку тролейбусів триватиме найближчими тижнями. Уже цього тижня Тернопіль очікує надходження ще чотирьох-п'яти нових машин, а загалом до кінця літа місто має отримати 17 нових тролейбусів українського виробництва.

Після завершення необхідних випробувань вони також вийдуть на міські маршрути, що дозволить оновити рухомий склад та підвищити комфорт і якість перевезень для пасажирів.