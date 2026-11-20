Як повідомляє видання Motor1, гучна заява пролунала під час саміту New York Times DealBook 18 листопада. Мільярдер пояснив, що компанії конче потрібен місткий безпілотник, адже наявних потужностей компактного роботаксі просто не вистачить для обслуговування великих сімей.

За задумом розробників, майбутній кросовер працюватиме в тандемі з двомісним Cybercab, який вже тестують на дорогах Остіна. Менша машина покриватиме близько 90 відсотків усіх пасажирських миль, а от модифікована Model Y закриватиме решту потреб для поїздок компаніями від чотирьох до семи осіб.

"Нам все ще потрібні автономні транспортні засоби, якщо у вас четверо чи шестеро людей, або ціла родина", – наголосив Маск під час виступу. Проте жодної конкретики щодо назви, вартості чи дати старту виробництва він так і не надав.

Чи зможуть водії купити новинку

Наразі залишається загадкою, чи надійде цей футуристичний сімейний шатл у вільний продаж. Журналісти припускають, що Tesla може залишити ці машини виключно для власного комерційного парку роботаксі, як це планується зробити з більшістю випущених Cybercab.

Технології, що рухають вперед. Hankook – міжнародний шинний бренд, який розробляє інноваційні рішення для сучасних автомобілів. Від щоденних міських поїздок до далеких подорожей – відкривайте новий рівень водіння разом із Hankook. Рекламна інформація

Поки що ж американцям пропонують цілком традиційну альтернативу – трирядну Model Y L зі звичними органами керування за 61 990 доларів. До того ж, свіже дослідження Cox Automotive показує, що лише 10 відсотків водіїв у США готові довіритися повністю безпілотному авто п'ятого рівня, тоді як більшість віддає перевагу системам, де людина може перехопити керування.

Проблеми з автономністю