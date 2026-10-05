Tesla Model S Plaid розбилася на швидкості 286 кілометрів на годину: водій дивом вижив

Аварія сталася на автобані A10 поблизу Берліна. Як повідомила поліція Бранденбурга, Tesla з невідомої на той момент причини з'їхала праворуч із проїзної частини, перекинулася та зупинилася на даху. Постраждалого чоловіка витягли з автомобіля очевидці, після чого його гелікоптером доправили до лікарні.

Аварію записала камера в салоні

Відео з автомобіля з'явилося в мережі лише на початку жовтня і швидко стало вірусним.

На записі видно, як Tesla Model S Plaid неодноразово розганяється понад 250 км/год. Безпосередньо перед аварією на панелі приладів з'являється 286 км/год. Потім чути різкий звук, автомобіль починає заносити праворуч і запис обривається.

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Оригінальне відео водій пізніше видалив із YouTube, однак його копії залишилися в соцмережах. Один із найпоширеніших фрагментів опублікував у X Matthew Donegan-Ryan:

Від Tesla майже нічого не залишилося

Фотографії після аварії виглядають значно страшніше за сам момент втрати контролю. Передня і задня частини Model S практично знищені, частина кузовних панелей відірвана, колеса пошкоджені.

Водночас силова структура пасажирського салону збереглася настільки добре, що водій вижив після аварії на швидкості, близькій до 300 км/год.

Німецькі ЗМІ повідомляють про тяжкі травми. Сам водій після аварії опублікував фото з лікарні з перев'язаними рукою та ногою і написав, що не паралізований, але відновлення триватиме кілька місяців.

Інших постраждалих автомобілів у вірусному відео не видно. Офіційне повідомлення поліції також не містить інформації про зіткнення Tesla з іншими машинами.

Водій звинувачує задню шину

За словами власника Tesla, причиною аварії могла стати деламінація задньої шини, тобто відділення протектора від каркаса.

На передній осі автомобіля стояли Michelin Pilot Sport 4S розміром 265/35 ZR21, а на задній - Goodyear Eagle F1 SuperSport 305/30 ZR21. Обидві моделі мали швидкісний індекс Y, тобто розраховані на швидкість до 300 км/год.

Причому саме Goodyear Eagle F1 SuperSport такого розміру у квітні 2026 року потрапили під офіційну кампанію відкликання.

Goodyear підтверджує, що відкликання стосується шин 305/30ZR21 (104Y), виготовлених у певні тижні 2024 та 2025 років. Компанія пропонує безкоштовно замінити всі шини з відповідними DOT-кодами.

У документах американського регулятора NHTSA причиною відкликання прямо названий потенційний ризик відділення протектора.

Однак важливе уточнення: офіційного висновку, що саме дефект Goodyear спричинив цю аварію, поки немає. Поліція в первинному повідомленні назвала причину невідомою, а версія про шину походить від самого водія.

Tesla могла їхати ще швидше

Model S Plaid створювалася саме як надшвидкісна версія електричного седана. Її три електромотори розвивають близько 1020 к. с., розгін до 100 км/год займає менш як дві секунди, а максимальна швидкість у відповідній конфігурації може сягати 322 км/год.

Auto24 раніше розповідав про характеристики Tesla Model S Plaid, яка залишається одним із найшвидших серійних електромобілів.

Свого часу ми також чекали перевірки Model S Plaid саме на німецькому автобані, коли інший водій розганяв там Tesla Model Y до 222 км/год. Тепер експеримент із Plaid показав і значно менш приємний бік швидкостей під 300 км/год.

На такій швидкості шини стають критично важливими

На швидкості 286 км/год автомобіль проходить майже 80 метрів щосекунди. Навіть невелика несправність шини, підвіски чи колеса залишає водієві практично нульовий запас часу на реакцію.

Особливо це стосується важких і дуже потужних електромобілів. Велика маса батареї, величезний крутний момент і високі швидкості створюють додаткове навантаження на шини.

Саме тому для таких машин критично важливо дотримуватися не лише розміру, а й індексів навантаження та максимальної швидкості, рекомендованих виробником.

Auto24 вже писав про масштабне розслідування навколо дефектних шин Goodyear, хоча тоді йшлося про зовсім інші моделі для важких автомобілів.

А випадок із Model S добре нагадує ще про одну річ: якщо шини вашого автомобіля потрапили під кампанію відкликання, відкладати їхню заміну точно не варто. Auto24 раніше пояснював, чому власники часто ігнорують відкличні кампанії.

Висока швидкість була легальною, але ризик нікуди не зникає

Деякі ділянки німецьких автобанів справді не мають загального обмеження максимальної швидкості. Саме на такій ділянці, за даними ЗМІ, їхала Tesla.

Проте відсутність формального ліміту не означає, що швидкість 286 км/год стає безпечною. На відео видно інші автомобілі, які рухаються значно повільніше, а різниця швидкостей між ними й Tesla могла перевищувати 150 км/год.

Те, що в аварії, судячи з наявної інформації, не постраждали інші учасники руху, в цьому випадку можна вважати великим везінням.