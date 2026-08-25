Tesla Model Y стала найпопулярнішим авто у світі, випередивши Toyota Corolla

За даними Focus2Move, на які посилається Укравтопром, глобальні продажі Tesla Model Y за перші сім місяців 2026 року зросли на 19,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Цього виявилося достатньо, щоб модель піднялася на перше місце у світовому рейтингу.

Toyota Corolla, навпаки, продемонструвала падіння продажів на 6%. Водночас японський виробник залишається одним із найсильніших гравців світового авторинку завдяки широкій лінійці популярних моделей.

Які автомобілі продаються найкраще у світі

До десятки світових бестселерів за січень–липень 2026 року увійшли:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Tesla Model Y — +19,6%; Toyota Corolla — −6,0%; Ford F-Series — −9,5%; Toyota RAV4 — −25,6%; Honda CR-V — −2,4%; Toyota Camry — +4,4%; Chevrolet Silverado — −5,2%; Hyundai Tucson — +1,3%; Kia Sportage — +2,4%; Volkswagen Tiguan — +6,8%.

Цікаво, що Tesla Model Y стала єдиною моделлю в першій четвірці, яка продемонструвала суттєве зростання продажів. При цьому Volkswagen Tiguan показав один із найкращих результатів у рейтингу — його глобальні продажі збільшилися на 6,8%.

Результати також демонструють, наскільки сильно змінився світовий авторинок: електричний кросовер Tesla зміг випередити традиційних лідерів із багаторічною історією продажів.