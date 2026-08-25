Tesla Model Y стала найпопулярнішим авто у світі, випередивши Toyota Corolla

Tesla Model Y
За даними Focus2Move, на які посилається Укравтопром, глобальні продажі Tesla Model Y за перші сім місяців 2026 року зросли на 19,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Цього виявилося достатньо, щоб модель піднялася на перше місце у світовому рейтингу.
Toyota Corolla, навпаки, продемонструвала падіння продажів на 6%. Водночас японський виробник залишається одним із найсильніших гравців світового авторинку завдяки широкій лінійці популярних моделей.
Які автомобілі продаються найкраще у світі
До десятки світових бестселерів за січень–липень 2026 року увійшли:
- Tesla Model Y — +19,6%;
- Toyota Corolla — −6,0%;
- Ford F-Series — −9,5%;
- Toyota RAV4 — −25,6%;
- Honda CR-V — −2,4%;
- Toyota Camry — +4,4%;
- Chevrolet Silverado — −5,2%;
- Hyundai Tucson — +1,3%;
- Kia Sportage — +2,4%;
- Volkswagen Tiguan — +6,8%.
Цікаво, що Tesla Model Y стала єдиною моделлю в першій четвірці, яка продемонструвала суттєве зростання продажів. При цьому Volkswagen Tiguan показав один із найкращих результатів у рейтингу — його глобальні продажі збільшилися на 6,8%.
Результати також демонструють, наскільки сильно змінився світовий авторинок: електричний кросовер Tesla зміг випередити традиційних лідерів із багаторічною історією продажів.