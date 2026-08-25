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Tesla Model Y стала найпопулярнішим авто у світі, випередивши Toyota Corolla

Tesla Model Y очолила світовий рейтинг продажів автомобілів за підсумками січня–липня 2026 року. Електричний кросовер випередив Toyota Corolla, яка тривалий час залишалася світовим бестселером.
Tesla Model Y стала найпопулярнішим авто у світі

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo25 серпня, 21:50
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За даними Focus2Move, на які посилається Укравтопром, глобальні продажі Tesla Model Y за перші сім місяців 2026 року зросли на 19,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Цього виявилося достатньо, щоб модель піднялася на перше місце у світовому рейтингу.

Toyota Corolla, навпаки, продемонструвала падіння продажів на 6%. Водночас японський виробник залишається одним із найсильніших гравців світового авторинку завдяки широкій лінійці популярних моделей.

Які автомобілі продаються найкраще у світі

До десятки світових бестселерів за січень–липень 2026 року увійшли:

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 
  1. Tesla Model Y — +19,6%;
  2. Toyota Corolla — −6,0%;
  3. Ford F-Series — −9,5%;
  4. Toyota RAV4 — −25,6%;
  5. Honda CR-V — −2,4%;
  6. Toyota Camry — +4,4%;
  7. Chevrolet Silverado — −5,2%;
  8. Hyundai Tucson — +1,3%;
  9. Kia Sportage — +2,4%;
  10. Volkswagen Tiguan — +6,8%.

Цікаво, що Tesla Model Y стала єдиною моделлю в першій четвірці, яка продемонструвала суттєве зростання продажів. При цьому Volkswagen Tiguan показав один із найкращих результатів у рейтингу — його глобальні продажі збільшилися на 6,8%.

Результати також демонструють, наскільки сильно змінився світовий авторинок: електричний кросовер Tesla зміг випередити традиційних лідерів із багаторічною історією продажів.

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