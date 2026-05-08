Tesla Model Y стала першим автомобілем, що пройшов нові посилені тести безпеки в США

Як пише Carscoops, нові показники були офіційно додані до Програми оцінки нових автомобілів (NCAP), щоб допомогти покупцям краще орієнтуватися в ефективності сучасних технологій.

Читайте також: В яких авто системи безпеки не працюють в дощ та туман: масштабне дослідження

На відміну від традиційних краш-тестів, нові випробування фокусуються на активній безпеці та здатності автомобіля запобігати аваріям. Оновлені рейтинги NHTSA тепер охоплюють перевірку чотирьох ключових функцій:

Системи утримання смуги руху;

Попередження про наявність об'єктів у сліпих зонах;

Активного втручання в керування при виявленні небезпеки в сліпих зонах;

Автоматичного екстреного гальмування перед пішоходами.

Результати цих тестів оцінюються за спрощеною схемою – “зараховано” або “не зараховано”. Адміністратор NHTSA Джонатан Моррісон зазначив, що Tesla Model Y демонструє величезний потенціал технологій у порятунку людських життів і встановлює високу планку для всієї галузі.

Бездоганний рейтинг безпеки

Електромобіль отримав найвищі бали в усіх категоріях: лобові та бічні зіткнення, а також випробування на перекидання кузова. Крім того, кросовер пройшов перевірку за кожною з “рекомендованих технологій безпеки”, що включають попередження про лобове зіткнення, динамічну підтримку гальм та систему автоматичного екстреного гальмування у разі неминучої небезпеки.

Нагадаємо: Представлено найдешевші Tesla Model Y та Model 3: фото, відео

Інновації як пріоритет для виробників

Включення активних систем допомоги до офіційних рейтингів має на меті спонукати автовиробників прискорити впровадження інновацій у сфері активної безпеки. Хоча багато з цих функцій вже стали стандартними для преміальних брендів, офіційна сертифікація від NHTSA дозволяє покупцям отримати найбільш повну та об’єктивну картину безпеки сімейних автомобілів.