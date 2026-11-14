Tesla несподівано випустила новий Cybertruck всього за 350 доларів, але є один нюанс

Як повідомляє видання InsideEVs, новинку першим помітив відомий ентузіаст бренду Соєр Меррітт у соціальній мережі X. Радіокерована модель отримала повний привід, незалежну підвіску з великим ходом та електронну систему стабілізації.

Під капотом іграшкового пікапа ховається один безщітковий мотор, який передає крутний момент на обидві осі через систему карданних валів. Завдяки цьому машинка досягає максимальної швидкості у 60 км/год. Керувати цим звіром можна на відстані до 100 метрів завдяки радіосистемі на 2,4 гігагерца, а опціональна функція гіроскопа допоможе уникнути заносів на крутих віражах.

Зарядка та комплектація

Живиться машинка від літій-полімерного акумулятора, якого вистачає приблизно на 20 хвилин активного використання. Tesla приємно здивувала, поклавши в коробку зарядний пристрій USB-C. Щоправда, процес поповнення енергії вимагає певних зусиль.

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Щоб дістатися до батареї, доведеться зняти полікарбонатний кузов за допомогою швидкознімних кліпс, відключити акумулятор від мотора і лише потім під'єднати його до зарядки. Повний цикл заряджання займає до трьох годин. Проте компанія обіцяє незабаром запустити продаж запасних частин, тож власники зможуть докупити пару додаткових батарей для безперервного драйву.

Ціна та кінець епохи оригінального пікапа

Пульт керування має класичне бокове колесо для поворотів та курок для газу і гальма, але чотири батарейки типу АА для нього доведеться купувати окремо. Замовити RC Racer можна вже зараз у фірмовому магазині за 350 доларів, а перші доставки стартують наступного тижня, причому виробник попереджає, що іграшка не підходить для дітей віком до 14 років.

Нагадаємо, що вихід цієї мініатюри збігається з сумними новинами для повноцінного пікапа. Ілон Маск нещодавно підтвердив, що Tesla згортатиме виробництво оригінального Cybertruck на заводі в Техасі приблизно в середині 2027 року. Звільнені потужності компанія віддасть під випуск двомісного автономного шатла Cybercab.