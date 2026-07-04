Тест-драйв BMW 320i Touring: чи варто брати німецький універсал, який зараз дешевше седана

BMW 320i Touring – це універсал 3 серії у кузові G21. Спереду, технічно та в салоні – майже той самий седан G20, але задня частина дещо змінює відчуття та характер. Як це? Читайте далі на Авто24.

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Тестовий автомобіль спереду не викликав захоплених поглядів. Адже таких чорних седанів в столиці сотні чи тисячі – “трійка” в кузові седан G20 випускається вже вісім років. Під капотом - 2,0-літровий бензиновий 4-циліндровий двигун BMW TwinPower Turbo, який працює з 8-ступеневим автоматом Steptronic, має задній привід, пакет M Sport (спортивні сидіння, підвіску, кермо, 18-дюймові диски) та розширене оздоблення Shadow Line.

Тобто це не базовий “службовий універсал”, а добре укомплектована машина з акцентом на стиль і драйверський характер.

Дизайн: універсал, який не соромиться бути універсалом

У BMW 320i Touring є те, чого часто бракує сучасним кросоверам: пропорції. Довгий капот, низький силует, зміщений назад салон і витягнута лінія даху створюють класичний образ BMW. Універсал виглядає навіть довшим, ніж седан, хоча габарити між ними близькі.

Завдяки пропорціям він низький, зібраний і візуально “прилиплий” до дороги. Чорний колір разом з M-акцентами робить його стриманим, але не нудним.

Найцікавіша деталь кузова – окреме скло у дверях багажника. Його можна відкрити, не піднімаючи всю кришку. У місті це дуже зручно: кинути в багажник рюкзак, пакет чи невелику сумку можна навіть тоді, коли позаду мало місця.

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Салон: низько, щільно, але якісно

Після кросоверів посадка у BMW 320i Touring спершу здається незвично низькою. Сідаєш не у крісло, а в низький шезлонг. Ще й під ногами отаманка. Доводиться вибирати напівлежаче положення.

Салон не здається надто просторим, хоча насправді місця достатньо. Адже це і не сімейний SUV: для водія та переднього пасажира простір організований правильно. Позаду комфортніше двом, ніж трьом: центральний тунель традиційно великий, тому середньому пасажиру буде не надто зручно.

Окремо варто відзначити інтер’єр Cognac. Коричнева перфорована оббивка Sensatec виглядає дорого й значно тепліше, ніж стандартний чорний салон. Матеріали якісні, посадка спортивна, кермо велике й товсте – саме таке, як очікуєш від BMW з пакетом M Sport.

Екрани та клімат: технологічно, але не все зручно

Думаєте, тут досі традиційні круглі спідометр з тахометром? Тоді вас чекає розчарування. А мене – навпаки: я був приємно здивований багатофункціональним довжелезним вигнутим фірмовим дисплеєм. Він поєднує цифрову панель приладів і центральний мультимедійний екран. Виглядає сучасно, дорого й технологічно.

Керувати системою можна як через сенсорний екран, так і через шайбу iDrive. І це добре, бо “шайба” iDrive досі залишається одним із найзручніших способів роботи з меню під час руху.

Але є нюанс: фізичних кнопок клімат-контролю майже не залишилось. Окремих клавіш небагато, а більшість налаштувань треба шукати в меню. Для автомобіля, який створений для водія, це не найкраще рішення. Коли хочеш швидко змінити температуру або режим обдуву, фізичні кнопки все ж зручніші.

Багажник: головний аргумент Touring

Саме багажник робить Touring особливим. Це не просто “седан з більшим задом”, а справді практичний автомобіль. Спинки заднього ряду складаються у пропорції 40:20:40, є система наскрізного завантаження, розділювальна сітка багажника, підсвітка, 12-вольтова розетка та організовані місця для речей.

Об’єм багажника – від 500 до 1510 літрів. Але важливіше не лише число, а зручність. Низька вантажна висота, правильна форма прорізу, окреме скло у кришці багажника і продумані дрібниці роблять цей універсал практичнішим, ніж багато кросоверів зі схожою ціною.

На ходу: це все ще BMW

Під капотом – 2,0-літровий бензиновий турбомотор на 184 к.с. Для сучасного BMW це не спортивна версія, а радше розумний мінімум. Але у парі з 8-ступеневим автоматом Steptronic двигуна цілком достатньо.

За офіційними даними, BMW 320i Touring розганяється до 100 км/год за 7,6 секунди, а максимальна швидкість становить 230 км/год. Паспортна витрата пального – 7,5-6,7 л/100 км, хоча під час тесту я побачив 9,5 літра на сотню.

Головне враження під час керування – не від прискорення, а від того, як машина їде. Touring низький, добре збалансований і дуже природний у поворотах. Він не створює відчуття надмірної ваги чи висоти, як це часто буває у кросоверів. Тут усе чесно: легковий автомобіль, задній привід, точне кермо й зрозуміла реакція на газ.

Окремо варто згадати режими руху, бо у BMW 320i Touring вони не стільки складніші, скільки більш індивідуалізовані. Крім звичних Comfort, Sport та Eco Pro, тут є можливість налаштувати автомобіль під себе у Sport чи Eco Pro: окремо змінити реакцію двигуна, коробки та керма.

Наприклад, в Eco Pro Individual можна залишити двигун у режимі Efficient, щоб педаль газу стала плавнішою, а автомобіль економив пальне у заторах чи спокійному міському русі. При цьому клімат-контроль можна залишити у Comfort, не жертвуючи нормальною роботою кондиціонера заради економії. А режим руху накатом дає змогу на трасі котитися без зайвого опору двигуна, коли водій відпускає акселератор.

У Sport Individual логіка інша: я зробив кермо важчим і точнішим у режимі Sport, але залишив двигун і коробку в Comfort, щоб автомобіль не тримав зайво високі оберти й не створював надмірного шуму в салоні під час звичайної міської їзди.

Втім, під настій легко за допомогою однієї кнопки перевести режим у “чистий” Sport, щоб отримати швидший відгук на газ. Саме така індивідуалізація добре пасує “трійці”: водій не просто обирає готовий характер автомобіля, а сам вирішує, де потрібна економія, де комфорт, а де — спортивна гострота.

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Підвіска: M Sport, але без покарання

Окрема приємна несподіванка - підвіска. У тестового автомобіля встановлена M Sport, але вона не перетворює кожну нерівність на удар у спину. Навпаки, підвіска дуже енергоємна й добре відпрацьовує українські дороги.

Так, автомобіль залишається щільним. Це не м’який сімейний кросовер і не бізнес-седан для пасажира ззаду. Але саме в цьому його шарм. BMW 320i Touring зберігає драйверський характер і водночас не втомлює на поганому асфальті.

Є й мінус: система Start/Stop працює помітно. Коли двигун знову запускається, кузовом проходить відчутна вібрація. Для звичайного автомобіля це дрібниця, а у преміальному – важко не помітити.

Комплектація та ціни у порівнянні з кросоверами BMW

Конкретний тестовий BMW 320i Touring мав чимало важливих опцій. Серед них — пакет M Sport, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, активний круїз-контроль, комфортний доступ, система автоматичного керування дальнім світлом, HiFi-аудіосистема, акустичне скління, атмосферне освітлення салону, асистент паркування, керування зі смартфону та меню українською мовою.

За специфікацією, повна вартість такого автомобіля становила 2 800 285 грн, але спеціальна ціна - 2 240 228 грн. Саме ця вартість робить Touring особливо цікавим, бо вона фактично ставить добре укомплектований універсал у дуже конкурентне поле.

Цікаво, що наразі універсал навіть дешевший за седан 320i. Адже за актуальним прайс-листом BMW, базовий BMW 320i Touring коштує від 2 223 029 грн. Для порівняння: BMW 320i Sedan стартує з 2 354 418 грн.

Порівняємо “трійку” у модельному ряду BMW з більш популярними кросоверами.

Суттєво менший за довжиною (на 21 см), але вищий на 20 см BMW X1 sDrive20i коштує від 1 863 042 грн. Це дешевший вхід у світ BMW і більш звичний для українського покупця формат кросовера. Але X1 має 1,5-літровий двигун, передній привід, меншу на 16 см колісну базу і зовсім інший характер.

Більший за усіма параметрами BMW X3 також і суттєво дорожчий. Монопривідний базовий варіант стартує з 2 589 799 грн, а X3 20 xDrive – з 2 735 490 грн. До того ж за керованістю та відчуттям дороги X3 не дає того легкового драйву, який є у 3 Series Touring.

Тому вибір насправді залежить не лише від бюджету. X1 – для тих, кому потрібен компактний кросовер. X3 – для тих, кому важливі вища посадка, повний привід і статус SUV. А BMW 320i Touring – для тих, хто хоче практичність, але не готовий відмовлятися від класичної легкової керованості.

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Чи є сенс купувати універсал в Україні

Український ринок давно закоханий у кросовери. Універсали у нас залишаються нішевими автомобілями, хоча в Європі саме такий кузов часто вважається найрозумнішим вибором для сім’ї.

BMW 320i Touring – хороший приклад того, чому універсал не варто списувати з рахунків. Він практичний, але не громіздкий. Має великий багажник, але не їде як високий SUV. Виглядає стримано, але не дешево. І головне – він дарує ті самі відчуття BMW, за які марку й цінують.

Висновок

BMW 320i Touring – це автомобіль не для всіх. Він не намагається бути найвищим, найбільшим чи наймоднішим. Він пропонує баланс між практичністю та задоволенням від керування.

Можливо, у нього не ідеальна ергономіка клімат-контролю. Та й Start/Stop міг би працювати делікатніше. А після кросовера низька посадка спершу здається незвичною.

Але все це відходить на другий план, коли починаєш їхати. BMW 320i Touring залишається одним із небагатьох автомобілів, який може бути сімейним, практичним і водійським одночасно. І саме тому такий універсал має сенс навіть у країні, де майже всі хочуть кросовер.

Фото: Анна Слоніцька