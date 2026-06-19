Тіньова імперія пального: на Дніпропетровщині закрили мережу АЗС та вилучили дуже погане пальне

В ході операції припинено діяльність восьми автозаправних станцій, через які реалізовувалося нелегально виготовлене пальне. Його якість визначить сертифікована лабораторія, але попередні аналізи вказують не те, що вона далека від норми.

Наразі тривають слідчі дії розслідування. Про це йдеться на сайті Бюро економічної безпеки. Про цей епізод в кримінальному провадженні також сповіщає Генпрокуратура.

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Повний цикл підпільного виробництва

За даними слідства, упродовж 2026 року організована група використовувала нафтобазу в Кривому Розі для виготовлення та зберігання пального без необхідних ліцензій і дозвільних документів.

Готову продукцію збували через мережу АЗС переважно за готівку. Фото: БЕБ

"Пальне вивозили на місцеву мережу АЗС та продавали суб’єктам господарювання за готівку. Реалізовували його під виглядом бензину А-92, А-95 та дизельного пального, – уточнили в Генпрокуратурі.

Для маскування незаконної діяльності учасники схеми використовували фіктивні договори, підроблені товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи прикриття.

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Понад два десятки обшуків

У межах спецоперації детективи БЕБ провели понад 22 обшуки на об’єктах виробництва, зберігання та реалізації пального, у транспортних засобах, а також за місцями проживання фігурантів.

Під час слідчих дій вилучено понад 86 тисяч літрів паливно-мастильних матеріалів і компонентів для їх виготовлення. Серед них – понад 65 тисяч літрів бензину невідомого походження, більш як 9 тисяч літрів дизельного пального та понад 12 тисяч літрів сировини для виробництва пального.

Це була добре організована схема виготовлення, логістики та збуту контрафактного пального. Фото: прокуратура України

Крім того, правоохоронці вилучили спеціалізоване обладнання та демонтували паливороздавальні колонки, які використовувалися для реалізації фальсифікату.

Розслідування триває

Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до функціонування незаконної схеми.

Також вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр фігурантам справи.