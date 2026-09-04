Toyota Highlander EV та Subaru Getaway дебютують на ринку лише у 2027 році: причини

Втім, представник американського підрозділу Toyota повідомив Carscoops, що компанія не змінювала графік, оголошений у липні. За ним виробництво Highlander EV має стартувати у 2027 році, ймовірно протягом перших місяців.

Toyota не переносила запуск Highlander EV

Електричний Toyota Highlander представили у лютому 2026 року. Спочатку компанія планувала розпочати його виробництво восени цього року, однак у липні оголосила про відтермінування щонайменше на вісім тижнів для проведення остаточних налаштувань.

Nikkei Asia повідомило, що запуск виробництва знову перенесли на кілька місяців або навіть приблизно на рік. За інформацією видання, складання Highlander EV розпочнеться "не раніше" січня 2027 року, а Toyota вже поінформувала постачальників про переглянутий графік.

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Однак сам по собі січень 2027 року не суперечить заявленому Toyota у липні плану. Представник компанії підтвердив Carscoops, що з того часу терміни не змінювалися.

Причина затримки – додаткові перевірки

Toyota пояснює відтермінування необхідністю провести додаткові фінальні перевірки та підтвердити якість автомобіля перед початком виробництва. Такий підхід відповідає позиції компанії, озвученій у липні, коли Toyota також відклала запланований попередній перегляд електромобіля для представників ЗМІ.

Highlander EV вироблятимуть на заводі Toyota в Джорджтауні, штат Кентуккі. Саме там компанія готує виробничу лінію для нового трирядного електричного кросовера. Toyota також заперечує, що коригування графіка пов'язане зі слабким попитом на електромобілі у США. В компанії зазначають, що продажі її електромобілів продовжують зростати.

Highlander EV та Subaru Getaway вироблятимуть разом

Електричний Highlander має багато спільного з новою Subaru Getaway. Обидві моделі є трирядними електричними кросоверами та мають вироблятися на одній виробничій лінії в Джорджтауні. Subaru ще в липні підтвердила затримку запуску Getaway. Компанія заявила, що скорочує темпи підготовки виробництва, щоб забезпечити достатньо часу для остаточного налаштування автомобіля перед стартом випуску.

Нова дата початку виробництва Subaru Getaway досі не оголошена. Також невідомо, чи зміниться через це запланований початок продажів моделі. Водночас подібні формулювання Toyota та Subaru щодо причин затримки свідчать, що обидві моделі проходять додаткову фінальну підготовку перед виходом на конвеєр.