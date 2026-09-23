Toyota готує революцію для Corolla: чотири типи двигунів та агресивний дизайн за адекватні гроші

Японський автогігант Toyota готує масштабне оновлення свого найдоступнішого седана Corolla, який отримає кардинально новий дизайн та одразу чотири варіанти силових установок.

Майбутня генерація обіцяє стати набагато сучаснішою всередині та зберегти привабливий цінник, щоб витримати шалену конкуренцію з кросоверами. Автомобіль побудують на глибоко модернізованій платформі, яка дозволить випускати як класичні бензинові версії, так і повноцінні електромобілі.

Серійне виробництво новинки базуватиметься на яскравому концепті, який компанія показала наприкінці 2025 року. Очікується, що агресивний стиль шоу-кара перейде на конвеєр з мінімальними змінами. Спочатку на ринок вийде седан, проте його похилий дах у стилі фастбека може приховувати повноцінні п'яті двері. Таке рішення здатне зробити нинішній хетчбек просто непотрібним, особливо на тлі шаленої популярності субкомпактного кросовера Corolla Cross.

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Illustration by Avarvarii|Car and Driver

Чому оновлення моделі стало критично необхідним

Для Toyota ця модель залишається справжньою "золотою жилою". Минулого року в США вона стала четвертим за популярністю автомобілем бренду із показником у 248 088 проданих екземплярів, посівши 11 місце в загальнонаціональному рейтингу. Проте нинішнє покоління вже відверто застаріло: седан продається з 2020 року, а хетчбек взагалі з 2019-го.

Зараз Corolla стикається з жорсткою конкуренцією з боку Honda Civic, Volkswagen Jetta, Hyundai Elantra, Kia K4, Nissan Sentra та Mazda 3. Крім того, покупці недорогих авто все частіше обирають субкомпактні кросовери. Тому новій генерації доведеться доводити, що на ринку, який схиблений на SUV, ще є місце для компактних та доступних седанів.

Чотири варіанти двигунів та збереження класичного ДВЗ

В основі наступної Corolla лежатиме нова платформа – суттєво перероблена версія архітектури TNGA-C. Вона дозволить застосувати багатогранний підхід до силових установок. На відміну від нових Camry та RAV4, які стали виключно гібридними, Corolla збереже суто бензинову версію.

Гібридна модифікація також залишиться в лінійці. Вона поєднає новий 1,5-літровий чотирициліндровий двигун з електромотором. Інженери Toyota розповіли виданню Car and Driver, що загальна потужність системи складе близько 134 кінських сил: 94 к.с. видаватиме ДВЗ, а ще 40 к.с. додасть електрична частина. Ця установка має стати на 10-20 відсотків економнішою за нинішню. Також розглядається можливість випуску повнопривідної версії з додатковим електромотором на задній осі.



Illustration by Avarvarii|Car and Driver

Поява плагін-гібрида та потужної версії від Gazoo Racing

Представники компанії зазначають, що новий 1,5-літровий двигун адаптований для встановлення турбіни, і саме такий агрегат може опинитися під капотом базової бензинової версії. Альтернативним варіантом для класичної модифікації є модернізована версія нинішньої 2,0-літрової турбочетвірки.

Вперше до лінійки приєднається плагін-гібрид (PHEV) зі збільшеною батареєю та більшим запасом ходу на електротязі, хоча детальні характеристики цієї версії поки тримаються в секреті. Крім того, Toyota планує випустити повністю електричну Corolla із запасом ходу щонайменше 400 кілометрів (250 миль) та варіантами з одним або двома моторами. Якщо електромобіль вийде на ринок США, його головним конкурентом стане Nissan Leaf.

Шанувальників швидкості порадує повернення спортивної версії з шильдиком GR. Очікується, що "заряджена" Corolla отримає новий 2,0-літровий турбомотор, здатний видавати до 395 кінських сил, хоча точних специфікацій поки немає.

Ризики здорожчання та орієнтовні ціни новинки

Головним викликом для розробників стане утримання доступної ціни. Також компанії доведеться знайти баланс в інтер'єрі: салон концепту був позбавлений багатьох традиційних кнопок на користь великих екранів, але серійна машина має залишитися практичною та інтуїтивно зрозумілою. Певні ризики несе і плагін-гібрид, який може виявитися занадто нішевим через вищу вартість, а успіх електричної версії залежатиме від загальних темпів розвитку ринку електромобілів, який зараз демонструє спад.

Наступна генерація Corolla має з'явитися у 2027 році як модель 2028 модельного року. Очікується, що ціни не зазнають суттєвих змін: базова бензинова версія стартуватиме з позначки близько 25 000 доларів, а класичний гібрид обійдеться приблизно у 27 000 доларів. Вартість плагін-гібридної та повністю електричної модифікацій, ймовірно, знаходитиметься в діапазоні 30 000 доларів.