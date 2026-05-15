Toyota Land Cruiser FJ коштує 28 тисяч доларів, але опції можуть зробити його ціннішим за "трьохсотку"

Для персоналізації Land Cruiser FJ компанія Toyota залучила три різні підходи, зазначає Carscoops. Підрозділ Modellista зосередився на зовнішньому стилі, запропонувавши обвіс, що включає подовжений передній бампер з інтегрованими світлодіодами, підсвічену решітку радіатора, розширювачі крил та спойлер на даху. Особливу увагу привертають 18-дюймові диски в матово-оливковому кольорі з полірованим кільцем.

Для тих, хто планує використовувати автомобіль за межами асфальту, передбачено обладнання від ARB. До переліку входять міцні захисні пластини днища, посилені бічні підніжки, що виконують роль захисту від скель, та експедиційний багажник на дах. Ці деталі дозволяють наблизити серійний автомобіль до образу концепту Meridian, представленого раніше в Таїланді.

Практичний набір від Toyota та питання безпеки

Власний каталог аксесуарів Toyota пропонує так званий Playful Set. Він містить топографічні наклейки на кузов та функціональні панелі Molle у багажному відділенні для зручного кріплення спорядження. Додатково доступні чохли для сидінь, бризковики, відеореєстратори та багажні лотки.

Цікаво, що попри сумну статистику викрадень моделей лінійки Land Cruiser у Японії, засоби захисту в каталозі обмежені лише механічними блокуваннями керма та коліс. Це виглядає досить скромно на фоні технологічності інших аксесуарів.

Цінова арифметика: FJ проти 300-ї серії

Базова вартість Toyota Land Cruiser FJ у Японії становить приблизно 28 500 доларів (4 500 100 єн). Проте повний набір тюнінгу суттєво обтяжує бюджет: комплект від Modellista обійдеться у 6 100 доларів, комплект від ARB – до 3 800 доларів, а фірмові аксесуари Toyota додають ще понад 1 000 доларів.

Якщо обрати всі доступні позиції з каталогу, фінальна ціна автомобіля зростає до 45 310 доларів. Такий показник фактично виводить Land Cruiser FJ у цінову категорію базових версій Land Cruiser 300. Це створює внутрішню конкуренцію, яку виробник, ймовірно, не планував, але яка дає покупцям складний вибір між повністю укомплектованим компактним всюдиходом та “пустим” флагманом.