Toyota Land Cruiser проїхав 999 999 кілометрів із заводським двигуном: авто виставили на аукціон

Перший та єдиний власник Гері Дрісколл, який працює регіональним агентом із зерна у місті Нілл (штат Вікторія), придбав авто новим у квітні 2010 року. Протягом 16 років він щодня долав у середньому понад 180 кілометрів сільськими дорогами та автомагістралями.

Характеристики автомобіля

Надійність автомобіля підтверджує сервісна книжка зі 100 офіційними дилерськими штампами, адже плановий технічний огляд проводився суворо кожні 10 000 кілометрів. Позашляховик оснащено 4,5-літровим дизельним V8 з подвійним турбонаддувом на 261 к.с. та 650 Нм крутного моменту. Двигун працює в прарі зі шестиступеневою автоматичною коробою передач із постійним повним приводом.

Причина зупинки одометра

Гері Дрісколл навмисно припаркував позашляховик за 300 метрів до перетину позначки в мільйон кілометрів. Він залишив ці останні метри покупцеві, оскільки досі невідомо, чи скинеться шестизначний цифровий одометр на нуль, чи зафіксується на цифрах 999 999.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Специфікація та аукціонна вартість

Свою щоденну експлуатацію позашляховик завершив у листопаді 2025 року, після чого тимчасово демонструвався в дилерському центрі Horsham Toyota як зразок витривалості продукції марки. Продавець очікує реалізувати колекційний екземпляр за ціною від 20 до 30 тисяч австралійських доларів (приблизно від 14 до 21 доларів).

Представники Toyota підтвердили, що в Австралії декілька автомобілів Land Cruiser раніше вже долали межу в мільйон кілометрів.Попри значний пробіг, кузов та салон знаходяться у задовільному стані, а сама машина додатково оснащена силовим бампером та світлодіодною оптикою.