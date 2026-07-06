Toyota представила нову позашляхову версію Corolla Cross у стилі Land Cruiser

Нова модифікація отримала більш брутальний дизайн екстер'єру, що нагадує оформлення легендарних позашляховиків Land Cruiser, а також розширений комплекс систем безпеки, зазначає Carscoops.

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Особливості позашляхового дизайну версії Z Adventure

Спеціальне виконання Corolla Cross Z Adventure візуально суттєво відрізняється від стандартних автомобілів японської лінійки. При розробці передньої частини кросовера дизайнери Toyota запозичили радіаторну решітку від американської негібридної модифікації, додавши унікальний масивний чорний молдинг та оригінальну фірмову емблему.

До списку стилістичних доповнень нової серії увійшли алюмінієві захисні пластини під бамперами, ексклюзивні логотипи до 60-річчя лінійки, вибиті на передніх крилах та комплект 17-дюймових шестиспицевих легкосплавних колісних дисків із матово-сірим покриттям.

Для замовлення доступна обмежена палітра кольорів кузова, яка включає відтінки Urban Khaki, Platinum White Pearl Mica, Mud Bath та Black Mica. Усі варіанти обов'язково комбінуються з контрастним чорним дахом. Для клієнтів, які бажають отримати максимально суворий позашляховий вигляд, запропоновано додатковий пакет Z Adventure.

Він включає великий білий напис Toyota на решітці радіатора, виконаний у стилі класичних позашляховиків Land Cruiser, а також захисне покриття Meteor Coat для всього незафарбованого пластикового обвісу на бамперах, бічних порогах та колісних арках.

Оновлення інтер'єру та передові асистенти безпеки

У салоні кросовера Corolla Cross Z Adventure встановлені сидіння з комбінованою оббивкою із синтетичної шкіри та міцної тканини мінерального й чорного кольорів, прикрашені контрастною строчкою. На шкіряному кермі, важелі перемикання передач та передній приладовій панелі з'явилися стримані декоративні елементи кольору Smoke Silver Metallic.

Паралельно з виходом ювілейної версії компанія Toyota покращила оснащення і для інших старших комплектацій моделі, таких як HEV Z та HEV GR Sport. Тепер вони за замовчуванням мають підігрів рульового колеса та розширений пакет допомоги водієві.

Комплекс безпеки поповнився системою моніторингу сліпих зон, асистентом безпечного виходу з автомобіля та панорамним круговим оглядом із функцією "прозорої підлоги". Також інтегрована система автоматичного паркування Toyota Advanced Park, що використовує інтелектуальні гальма, які розпізнають навколишні об'єкти, пішоходів та транспортні засоби у перехресному трафіку.

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Технічні характеристики

В плані техніки кросовер не зазнав реформ. На ринку Японії модель пропонується виключно із самозарядною гібридною силовою установкою на базі 1,8-літрового бензинового двигуна. Передньопривідна версія оснащена ДВЗ потужністю 97 к.с. та одним електродвигуном на 94 кінські сили. Повноприводні модифікації із системою E-Four додатково комплектуються другим електричним двигуном на задній осі, який розвиває потужність 40 "коней".

Вартість у Японії