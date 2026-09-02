Toyota продає колеса з морозивом за 86 доларів, щоб прорекламувати холодильник у Sienna

Новинка є спеціальною версією морозива Graeter's Chip Wheelies. Між двома подвійними шоколадними печивами знаходиться морозиво зі смаком солоної карамелі, а зверху десерт вкритий шоколадною крихтою, зазначає Carscoops. Назву Salted Caramel Chip Wheels обрали з автомобільним натяком: у Toyota називають їх "найсолодшим способом кататися".

Десерти продають упаковками по 12 штук. Кожен із них індивідуально запакований та важить 113 грамів. Вартість комплекту становить 86 доларів США, причому доставка оплачується окремо. Продаж здійснюється виключно онлайн, а партія доступна лише доки залишаються запаси.

Для чого Toyota випустила морозиво

Незвичайна колаборація пов'язана з опцією FridgeBox для Toyota Sienna. Це вбудований холодильник, який доступний для мінівена у комплектації Platinum. Система має режими охолодження та заморожування. Другий режим безпосередньо пов'язаний із новою маркетинговою кампанією Toyota: виробник пропонує зберігати в FridgeBox морозиво та інші продукти під час сімейних поїздок.

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Toyota регулярно використовує нестандартний маркетинг для просування Sienna. Ще у 2010 році компанія запустила рекламну кампанію Swagger Wagon, а пізніше представляла незвичайні концепти на кшталт Sienna із 60 динаміками, висувним дахом і повноцінною DJ-зоною.

У Toyota пояснили незвичайне партнерство

За словами представника Toyota Оуена Пікока, співпраця з Graeter's базується на спільному акценті двох компаній на якості продукту.

"Чудові партнерства починаються зі спільної відданості якості та пристрасті до створення найкращого досвіду для тих, хто найважливіший. Graeter's привносить такий самий рівень турботи та майстерності у своє морозиво, який Toyota привносить у свої автомобілі, що робить цю співпрацю природною", – сказав він.

За його словами, холодильник FridgeBox для Sienna "додає цікавий, несподіваний спосіб для сімей принести трохи більше задоволення від подорожі".