Toyota продаватиме свій найдорожчий суперкар GR GT лише обраним: як обиратимуть клієнтів

Cтати власником цієї новинки зможе далеко не кожен охочий, навіть за наявності необхідної суми грошей, пише Autoevolution. У компанії чітко розділяють звичайні транспортні засоби та машини для справжніх ентузіастів, тому для придбання цієї моделі покупцям доведеться виконати одну важливу умову.

Голова правління Toyota Акіо Тойота видав офіційний наказ, згідно з яким суперкар продаватиметься виключно тим людям, які дійсно розуміються на автомобілях і готові активно ними користуватися. Головна мета виробника – передати машини клієнтам, які проїдуть на них багато кілометрів, а не просто зачинять у гаражі як інвестицію, чекаючи слушного моменту для перепродажу на аукціоні.

Співбесіди з клієнтами та світовий досвід боротьби зі спекулянтами

Директор програми спортивних автомобілів підрозділу Gazoo Racing Джефф Болл повідомив, що компанія розробила тривалий і детальний процес визначення найкращих кандидатів. Співпраця з майбутнім власником починатиметься з призначення особистого куратора з числа фахівців "GR Meisters".

За словами представників бренду, процедура відбору нагадуватиме суворе багаторазове інтерв'ю. Фактично Toyota впроваджує модель продажів виключно за індивідуальними запрошеннями для найвідданіших шанувальників марки.

Аналогічні спроби автовиробників захистити свої ексклюзивні новинки від колекціонерів-інвесторів мають багату історію з різними результатами:

Ford раніше впроваджував заборону на перепродаж середньомоторного суперкара Ford GT, що навіть призвело до судового позову проти відомого актора та реслера Джона Сіни, який порушив угоду і продав свій автомобіль через кілька місяців після покупки. Подібні обмеження діють і для нового екстремального Mustang GTD.

Tesla намагалася застосувати аналогічні штрафні санкції на початку продажів електричного пікапа Cybertruck, коли він був рідкістю, проте зазнала невдачі. Вторинний ринок швидко заповнили вживані екземпляри за завищеними цінами. Ситуація доходила до абсурду, коли офіційний дилерський центр Porsche в Орландо викупив Cybertruck за 244 000 доларів, щоб за кілька днів виставити його на перепродаж уже за 290 000 доларів.

Rolls-Royce під керівництвом колишнього генерального директора Торстена Мюллера-Отвоса виявився найбільш безкомпромісним. Керівник оголосив політику довічного бану: клієнтам, які спробували перепродати перший серійний електромобіль Spectre заради швидкого прибутку, назавжди заборонили купувати будь-яку нову продукцію британського бренду.

Технічні характеристики та динаміка гібридного суперкара

Ентузіасти, які успішно пройдуть усі етапи перевірок, отримають у своє розпорядження класичний суперкар із переднім поздовжнім розташуванням двигуна та приводом на задню вісь. Справжньою знахідкою для супротивників безшумного електричного транспорту стане силова установка. Модель оснащена бензиновим 4,0-літровим двигуном V8 із подвійним турбонаддувом, який працює у парі з ефективним електродвигуном.

Сумарна віддача системи досягає 641 кінської сили й 850 Нм крутного моменту. Попри необхідність гібридної системи приводити в рух конструкцію вагою близько 1750 кілограмів, розгін з місця до першої сотні займає менше 4,0 секунди, а максимальна швидкість перевищує значні 320 км/год.

Де продаватимуть Toyota GR GT?