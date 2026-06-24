Toyota RAV4 продається так швидко, що дилери рахують запаси за години, а не за дні

Щоб полегшити ситуацію з дефіцитом, компанія Toyota цього місяця розпочала збирання оновленого RAV4 2026 модельного року на своєму заводі в Джорджтауні, штат Кентуккі. Проте навіть запуск нового конвеєра не зможе миттєво заповнити дилерські стоянки. Покупці розкуповують кросовери ще до їхнього фізичного прибуття в автосалони.

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Як повідомляє видання Automotive News, у великому дилерському центрі Longo Toyota в Каліфорнії своєї черги очікують понад 800 клієнтів, попри те, що лише за травень автосалон зміг передати власникам понад 200 екземплярів. Аналогічна ситуація спостерігається і в штаті Флорида: у дилерському центрі Earl Stewart Toyota всі доступні автомобілі були розпродані за попереднім замовленням ще до того, як покупці отримали можливість побачити їх наживо.

Керівник відділу продажів Toyota Деймон Роуз підтвердив складну ситуацію із поставками. За його словами, попит на модель настільки високий, що коефіцієнт оборотності запасів минулого місяця досяг позначки у 97,6 відсотка. По суті, дилери розпродують автомобілі майже миттєво з моменту їх розвантаження.

Причини дефіциту

Керівництво Toyota визнає, що нестача машин значною мірою спричинена внутрішніми процесами реструктуризації. Компанія витратила кілька місяців на переобладнання своїх головних заводів у Японії та Канаді для запуску виробництва модернізованого гібридного RAV4. На час підготовки ліній збирання обсяги випуску автомобілів були тимчасово обмежені. Такий ретельний підхід допоміг зберегти високу якість виготовлення, але залишив роздрібні мережі без необхідного об'єму товарних машин.

Для забезпечення надійності оновленого кросовера перед стартом масових продажів Toyota провела масштабні дорожні випробування ранніх серійних екземплярів. Тестові автомобілі сумарно проїхали понад 1 130 000 кілометрів у різних кліматичних та дорожніх умовах по всій країні.

Успіх Toyota RAV4