Toyota різко наростила продажі електромобілів у Європі: чому компанія все одно вірить у гібриди

Про це повідомила Toyota Motor Europe, оприлюднивши результати продажів за перше півріччя 2026 року. За шість місяців компанія реалізувала в Європі 633 617 автомобілів, а продажі електромобілів (BEV) зросли на 113% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Електрифіковані моделі вже становлять 87% продажів

За даними Toyota Motor Europe, 87% усіх проданих автомобілів брендів Toyota та Lexus нині мають електрифіковану силову установку. До цієї категорії компанія відносить класичні гібриди (HEV), плагін-гібриди (PHEV), електромобілі (BEV) та моделі на водневих паливних елементах.

Водночас частка суто електричних автомобілів поки залишається відносно невеликою — лише 11% від загального обсягу продажів. Це свідчить, що основним рушієм електрифікації для Toyota залишаються саме гібридні моделі.

Гібриди залишаються основою стратегії Toyota

На відміну від багатьох конкурентів, які кілька років тому зробили ставку виключно на електромобілі, Toyota продовжує дотримуватися концепції мультиплатформеного розвитку.

Компанія неодноразово заявляла, що не існує єдиного універсального рішення для всіх ринків. Саме тому паралельно розвиваються класичні гібриди, плагін-гібриди, електромобілі та автомобілі на водневих паливних елементах.

Виконавчий віцепрезидент Toyota Motor Europe з продажів Тілль Конрад наголосив, що компанія бачить високий попит як на гібриди, так і на електромобілі. На його думку, швидке скорочення викидів CO₂ можливе лише тоді, коли покупцям доступний широкий вибір низьковуглецевих технологій, а не лише батарейні автомобілі.

Фактично Toyota вкотре підтвердила свою позицію, яку роками критикували прихильники повної електрифікації. Компанія вважає, що в багатьох країнах саме гібриди дозволяють швидше зменшувати загальні викиди, адже не потребують розвиненої зарядної інфраструктури та залишаються доступнішими для більшості покупців.

Попит на електромобілі теж швидко зростає

Попри акцент на гібридах, продажі батарейних моделей Toyota демонструють рекордні темпи.

За перше півріччя компанія реалізувала 62 412 електромобілів Toyota — на 125% більше, ніж торік. Основними драйверами стали кросовери bZ4X, новий Toyota C-HR+, Urban Cruiser та універсал bZ4X Touring.

У преміальному бренді Lexus продажі електричного кросовера RZ також зросли на 43%.

Toyota bZ4X Touring 2026. Фото Toyota

Найпопулярнішими залишаються саме гібриди

Попри успіх електромобілів, найбільші продажі Toyota в Європі забезпечують традиційні гібридні моделі.

Лідером став Yaris Cross Hybrid із результатом понад 107 тисяч автомобілів. Далі розташувалися Yaris Hybrid, сімейство Corolla Hybrid та Toyota C-HR Hybrid і Plug-in Hybrid.

Саме ці моделі формують основу продажів компанії й дозволяють Toyota залишатися другим за обсягами продажів брендом легкових автомобілів у Європі.

Що це означає для України

Для українського ринку стратегія Toyota має особливе значення. Попит на електромобілі в країні продовжує зростати, однак розвиток зарядної інфраструктури залишається нерівномірним, особливо за межами великих міст.

У таких умовах саме гібридні автомобілі можуть залишатися найбільш універсальним вибором ще багато років. Вони дозволяють суттєво скоротити витрати пального без залежності від зарядних станцій, що особливо актуально для міжміських поїздок.

Не випадково і в Україні найпопулярнішими моделями Toyota залишаються саме гібридні версії Corolla, RAV4, C-HR та Yaris Cross, тоді як повністю електричний bZ4X поки займає значно скромнішу частку продажів.

Таким чином результати першого півріччя 2026 року підтверджують: навіть попри стрімке зростання продажів електромобілів Toyota не відмовляється від своєї багаторічної філософії. Компанія вважає, що майбутнє авторинку полягає не в одній технології, а в поєднанні різних типів силових установок, серед яких гібриди ще довго відіграватимуть ключову роль.