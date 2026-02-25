Toyota різко знижує ціни на новий bZ Woodland одразу після старту продажів в США

Кросовер отримав пакет бонусів на суму до 6500 доларів США. Ці стимули безпосередньо знижують підсумкову вартість автомобіля або зменшують щомісячні платежі, що особливо важливо на тлі зростання цін на електромобілі, зазначає Auto24.

Читайте також: Власник Toyota RAV4 вчинив курйозну аварію

За інформацією Carscoops, покупцям доступні одразу кілька варіантів вигоди:

грошова знижка 5000 доларів США на купівлю;

до 6500 доларів США вигоди при оформленні лізингу;

фінансування під 0% річних до 72 місяців із кешбеком 3500 доларів США.

Чому Toyota змушена діяти швидко

Електрокросовер виходив на ринок із розрахунком на державні податкові пільги для електромобілів, однак на момент запуску вони вже не діяли. У результаті стартова ціна від 46 750 доларів виявилася менш привабливою для покупців.

До того ж на ринку є майже ідентичний за концепцією конкурент — Subaru Trailseeker, який навіть без знижок стартує приблизно від 39 995 доларів. Це створює додатковий тиск на позиції Toyota у сегменті електричних кросоверів середнього класу.

Нагадаємо: Нова електрична Toyota виявилась на 5 тисяч доларів дорожчою, ніж близнюк від Subaru

Як працюють нові стимули

Фінансові пропозиції мають чітку практичну вигоду для покупців. Грошова знижка фактично зменшує ціну автомобіля або суму кредиту. Лізингова пропозиція знижує капіталізовану вартість, що веде до нижчих щомісячних платежів.

Водночас фінансування під 0% річних дозволяє уникнути переплати за користування кредитом. Усі програми обмежені за часом і діють до початку березня, що підштовхує потенційних клієнтів до швидкого рішення.

Конкуренція у сегменті електрокросоверів зростає

Попри значні бонуси, Toyota bZ Woodland залишається дорожчим за свого технічно спорідненого конкурента від Subaru. Тому ключовими аргументами на користь японської новинки можуть стати брендова лояльність, дилерська мережа та рівень оснащення.

Читайте також: Бензиновий Toyota RAV4 ще живий, але не для всіх ринків: де його можна буде купити

Ранні знижки також демонструють загальну тенденцію ринку: навіть нові електромобілі дедалі частіше потребують фінансових стимулів, щоб підтримувати попит.