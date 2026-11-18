Як повідомляє видання Drive з посиланням на віцепрезидента з інжинірингу Toyota USA Дона Федеріко, майбутня модель точно обійдеться покупцям дешевше за 30 тисяч доларів. Топменеджер зазначив, що сума у 22 тисячі виглядає цілком розумною для такого специфічного транспорту.

Звісно, для сегмента класичних японських кей-карів це чималі гроші, але на сучасному американському ринку нових вантажівок прайс виглядає виграшно. Наприклад, найдоступніший легальний для всіх доріг пікап Ford Maverick стартує майже з 30 тисяч доларів, а середньорозмірні моделі легко перевалюють за позначку в 35 тисяч.

Для кого створили цей міні-пікап

Головний нюанс Scion KEI-01 полягає в тому, що він не є повноцінною заміною традиційним велетням на кшталт Chevrolet Silverado. Інженери Toyota розробляли цю машину переважно для закритої території: великих ферм, ранчо чи університетських містечок.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Щоб вписатися у федеральні стандарти безпеки для тихохідних транспортних засобів, максимальну швидкість пікапа жорстко обмежили. Електроніка не дозволить розігнатися швидше за 40 км/год.

Під капотом працюватиме крихітний 660-кубовий двигун, який працює в парі з безступеневим варіатором та системою повного приводу. Салон пропонує виключно праве розташування керма, але базовий комфорт тут є: запуск з кнопки, електросклопідйомники та екран мультимедіа.

Насамперед, це робоча конячка, тому кузов отримав відкидні борти для зручного завантаження. Заявлена вантажопідйомність становить близько 300 кілограмів, чого цілком достатньо для щоденних господарських завдань.

Виробництво та альтернативи

Збиратимуть новинку на заводі Toyota в Індіані, а старт виробництва заплановано на другу половину 2027 року. Спочатку компанія продаватиме ці машини виключно корпоративним клієнтам для поповнення автопарків.

Тим часом американські водії, яким не потрібен цілий автопарк нових вантажівок, активно користуються імпортом. Вживані японські кей-траки, яким виповнилося понад 25 років, не підпадають під суворі обмеження для тихохідного транспорту і користуються шаленим попитом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сегмент бюджетних вантажівок зараз переживає справжній ренесанс. Зокрема, відроджений американський бренд REO також готує до випуску рамний пікап T4X із цінником від 21 500 доларів, який має скласти конкуренцію в ніші доступних робочих авто.