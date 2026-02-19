Toyota відкриє завод з переробки старих авто у Польщі: потужність 20 тисяч авто на рік

Компанія Toyota Motor Europe оголосила про відкриття нової Circular Factory у польському Валбжиху. Як повідомляє виробник, підприємство площею 25 тисяч квадратних метрів зможе обробляти близько 20 тисяч автомобілів, що досягли кінця життєвого циклу, щороку.

До речі прострочені продукти з супермаркету переробляють на біопальне

Що таке Circular Factory і навіщо вона Toyota

Circular Factory — це окремий напрям виробничої інфраструктури Toyota, який зосереджений не на складанні нових авто, а на правильному “завершенні життя” старих. Йдеться про системну переробку машин із максимальним збереженням матеріалів та компонентів.

На новому заводі у Валбжиху оцінюватимуть батареї, колеса та інші вузли на предмет повторного використання або відновлення. Частину деталей планують ремануфактурити, частину — використовувати повторно в інших проєктах, а сировину — повертати у виробництво. Мова йде про мідь, сталь, алюміній та пластики, які після переробки знову стануть частиною нових автомобілів.

Таким чином компанія фактично замикає виробничий цикл.

Чому саме Польща

Вибір Валбжиха не випадковий. Тут уже працює великий завод Toyota, який випускає компоненти для гібридних та традиційних силових агрегатів. Тепер до виробничого ланцюга додасться ще й повноцінний центр переробки.

У компанії пояснюють рішення сильним ринковим потенціалом регіону щодо залучення автомобілів, які виводяться з експлуатації, а також розвиненою логістикою та наявною інфраструктурою. Фактично йдеться про формування локального хабу циркулярної економіки в Центральній Європі.

Це вже друга Circular Factory бренду в Європі. Першу відкрили у 2025 році в британському Бернастоні, і вона стала еталоном для масштабування моделі.

Як це вписується у стратегію вуглецевої нейтральності

Для Toyota циркулярність — це не просто тренд, а інструмент скорочення викидів по всьому ланцюгу створення вартості. Повторне використання матеріалів зменшує потребу у видобутку первинної сировини, а це один із найбільш вуглецевоємних етапів в автопромі.

Іншими словами, зменшення попиту на “свіжу” сталь чи алюміній автоматично означає менше CO₂ ще до того, як автомобіль виїде на дорогу. Такий підхід доповнює електрифікацію та розвиток гібридів.

Для Європи, де дедалі жорсткішими стають екологічні вимоги та правила щодо утилізації транспортних засобів, подібні інвестиції — це стратегічний крок. І Toyota прямо заявляє, що планує запускати аналогічні проєкти в інших країнах ЄС.

Також цікаво Toyota Highlander. став електромобілем

Що це означає для ринку

З практичної погляду, запуск Circular Factory у Польщі може посилити регіональний ринок вторинних компонентів та ремануфактурованих деталей. Для виробника це — контроль якості й ланцюгів постачання. Для Європи — менша залежність від імпортної сировини.

У перспективі подібні майданчики можуть відігравати дедалі важливішу роль і для країн, які активно імпортують уживані автомобілі, зокрема України. Адже питання правильної утилізації старого транспорту неминуче стане частиною регуляторного порядку денного.

Toyota робить ставку на те, що майбутнє автопрому — не лише в електрифікації, а й у повному перезапуску життєвого циклу автомобіля.