Трактор на 830 сил та причіпний агрегат на 65 метрів ширини: як працює найбільша у світі сівалка

Як повідомляє видання Agrarheute, гонитва за ефективністю змушує аграріїв з Нового Південного Уельсу шукати нестандартні технічні рішення.

Територія навколо міста Морі славиться родючими чорноземами, де вирощують бавовну та зернові, тому швидкість обробки величезних площ тут має критичне значення.

Класика посіву подвоїли в ширині

Один із місцевих фермерів вирішив не розмінюватися на дрібниці й просто з'єднав дві масивні пневматичні сівалки в єдиний агрегат. У результаті вийшла конструкція з двома причіпними бункерами для насіння, яку тягне шарнірно-зчленований гусеничний трактор John Deere.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Потужність цього монстра сягає 830 кінських сил, що цілком виправдано для таких масштабів. У соціальних мережах власники заявляють, що комплекс здатен покривати 1,4 гектара за хвилину, перетворюючи виснажливу посівну на швидкий марш-кидок.

Логістика та реальні цифри

Це означає, що за одну хвилину агрегат проходить площу, співмірну з кількома футбольними полями. В це мало віриться. Експерти одразу звернули увагу на слабкі місця такого підходу.

За такої шаленої пропускної здатності головним болем стає логістика насіння, адже безперервне підвезення та завантаження величезних бункерів може звести нанівець усю економію часу.

До того ж залишається відкритим питання транспортування. Як саме цей 65-метровий автопоїзд пересувається дорогами загального користування між полями, власники поки не розголошують.

Втім, заявлені в соцмережах цифри варто сприймати обережно. Фахівці також зробили власні підрахунки щодо заявленої швидкості. Щоб дійсно засівати 1,4 гектара за хвилину, трактор мав би летіти полем зі швидкістю 13,5 км/год, що для такої маси та ширини захвату виглядає надто оптимістично. Прописана виробником операційна швидкість пневматичної сівалки Zells (ширина захвату 214 футів/ 65,23 метра) приблизно у два рази менша. Хоча, все може бути...

Попередники та рекорди минулих років

Варто зазначити, що це не перший подібний експеримент на австралійських землях. Ще у 2019 році фермер Гев Зелл вивів на поля півночі штату аналогічну 65-метрову пневматичну сівалку, щоб засіяти озимі культури на ділянках, які пустували через посуху з 2016 року.

Тоді гіганта тягнув кастомний трактор Baldwin DP600, двигун якого розкачали до тих самих 800–830 кінських сил. У реальних умовах цей комплекс рухався зі швидкістю близько 8 км/год, стабільно обробляючи один гектар за хвилину.

Навіть за таких, більш реалістичних показників, продуктивність вражає уяву. За світловий 18-годинний день подібний агрегат здатен засіяти понад 1000 гектарів землі, що робить його одним із найефективніших інструментів у світовому агробізнесі.