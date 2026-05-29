Трактор проти "шахеда": з'явилися подробиці як на Чернігівщині механізатор продовжив роботу після вибуху БпЛА

Публікація про посівну кампанію компанії "МХП-Урожайна країна" на Сумщині викликала жвавий інтерес читачів. І це не дивно: роботу механізаторів у таких умовах без перебільшення можна назвати героїчною.

Але історія з Чернігівщини, схоже, заслуговує окремого місця у хроніці воєнного тилу. Про це пише Авто24.

"Шахед" вибухнув поруч із трактором

33-річний тракторист Вадим Рой працював у полі на тракторі Case IH Magnum 310, виконуючи дискування ґрунту під посів соняшника.

Потужна машина з 8,7-літровим двигуном спокійно тягнула агрегат, коли неподалік почав знижуватися російський ударний дрон.

За словами механізатора, він саме завершував прохід загінки, коли помітив ліворуч падіння БпЛА та почув вибух. Ворожий "шахед" здетонував приблизно за два десятки метрів від трактора.

Втім, найбільше в цій історії вражає реакція самого Вадима. Навіть після вибуху трактор не збився з траєкторії – рівна лінія проходу не відхилилася від заданого маркера.

"Я їхав з одного краю поля до іншого, повертаю голову – дивлюся, приземляється "шахед", і почув вибух. Я одразу зупинив трактор, вийшов. Все нормально, до мене біжать хлопці, кричать: “Живий, здоровий?”. Відповідаю: “Живий, здоровий”. Глянув на трактор – усе ціле. Кажу: треба працювати далі, – розповідає тракторист.

Робота важливіша за страх

Оглянувши місце вибуху, Вадим нічого незвичного не побачив. Для господарства це вже далеко не перший випадок падіння російських дронів: на полях знаходили уламки крил, фюзеляжів, електронних блоків та двигунів.

Тож механізатор просто повернувся до роботи. Під час наступного проходу він лише підібрав двигун від безпілотника, який вибухом відкинуло вбік. Каже – залишить собі "на пам’ять". Символічно, що саме того дня, 26 травня, у Вадима був день народження – виповнилося 33 роки.

На щастя, ні люди, ні трактор не постраждали. За словами механізатора, кабіна сучасного Case IH має хорошу шумоізоляцію, тому звук наближення дрона всередині майже не було чути.

Цей 310-сильний трактор Вадима Роя Case IH був за 20 метрів від епіцентру вибуху, але не отримав навіть подряпини, не кажучи вже про снерйозні пошкодження. Скриншот: Авто24

Єдина жертва – лелека

Втім, без втрат не обійшлося. У момент вибуху неподалік місця падіння дрона видзьобував у землі собі харч лелека. Птаха вбило вибуховою хвилею, уламками, вогнем.

Місцеві жителі особливо болісно сприйняли це, адже неподалік у гнізді залишилася лелечиха з пташенятами. Люди вже пообіцяли допомагати пташиній родині.

Поле життя посеред війни

Як розповіла заступниця директора підприємства "Агролідер" Наталія Добролежа (відео вище взято з її ФБ-сторінки), того ранку над полем кружляли чотири російські БпЛА. Три згодом відлетіли, а один впав біля трактора та вибухнув.

Попри все, робота в полі триває. На тій ділянці вже посіяли соняшник. За кілька тижнів з’являться перші сходи, а згодом поле вкриється жовтим цвітом.

Війна війною, а хліб і врожай в Україні треба вирощувати навіть під гуркіт дронів.