Трактори збиратимуть термінатори: AGCO відправляє на конвеєр гуманоїдних роботів зі штучним інтелектом

Як повідомляє AGCO у своєму релізі, інноваційна ініціатива розгорнеться на потужностях підприємства в місті Гесстон.

Головним героєм експерименту стане двоногий робот Digit, який відрізняється від звичних стаціонарних маніпуляторів здатністю вільно пересуватися цехами, спроєктованими для людей.

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Основні робочі характеристики гуманоїдного двоногого робота Digit. Інфографіка: Авто24

На першому етапі залізному працівнику доручать сортування деталей, укладання компонентів та переміщення важких контейнерів. Це саме та рутина, яка вимагає постійних нахилів та серйозних фізичних зусиль від звичайних робітників.

Керівництво компанії бачить у цьому не загрозу для персоналу, а навпаки – допомогу.

"Ці стратегічні відносини розглядають гуманоїдну робототехніку та ШІ як необхідних товаришів по команді у створенні гнучких, інтелектуальних фабрик, – зазначив директор з виробничих технологій AGCO Томас Енгхоф.

Розумні технології замість конвеєрної рутини

Головна фішка моделі Digit (див. відео нижче) полягає у просунутому штучному інтелекті, який дозволяє машині миттєво адаптуватися до змін на лінії. Керувати цілою армією таких помічників можна буде через спеціальну хмарну платформу Agility Arc.

Для виробника сільгосптехніки це справжня знахідка, адже конфігурації тракторів чи комбайнів постійно змінюються. Замість того щоб витрачати мільйони на переобладнання стаціонарних ліній, достатньо просто оновити завдання для мобільних гуманоїдів.

Цікаво, що AGCO – далеко не перші, хто вирішив ризикнути з подібними технологіями. Раніше потенціал роботів від Agility Robotics вже почали вивчати такі гіганти, як Toyota, логістична компанія GXO та відомий автомобільний постачальник Schaeffler.

Якщо пілотний запуск у 2027 році покаже реальне зростання продуктивності та безпеки, подібна практика може стати стандартом для всієї галузі. Тож цілком імовірно, що вже за кілька років новенькі комбайни сходитимуть з конвеєра виключно завдяки злагодженій роботі людей та штучного інтелекту.