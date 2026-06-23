Ford та General Motors будуть виробляти ракети Patriot і Tomahawk: заява Трампа

Втім, тема участі автовиробників у виконанні оборонних замовлень не була головною під час заходу. Дональд Трамп згадав про це лише побіжно, відповідаючи на запитання щодо нещодавньої зустрічі з військовими.

За підрахунками Авто24, у майже 40-хвилинному відеозаписі пресконференції цій темі було присвячено лише 1 хвилину 18 секунд.

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Що саме сказав Трамп

Більшість часу він традиційно присвятив загальним міркуванням, однак ключове повідомлення було цілком конкретним:

"Ми будуємо заводи по всій країні. Ми будуємо багато підприємств. Зокрема працюємо з General Motors і Ford. General Motors дуже зацікавлена у виробництві озброєнь. Деякі заводи будуть переобладнані для виробництва зброї. Ми будемо виробляти ракети Patriot, Tomahawk та багато інших систем. Ми проводимо потужний економічний та виробничий ривок у сфері оборони, – заявив Дональд Трамп.

З цієї заяви випливає, що адміністрація США розглядає можливість залучення частини виробничих потужностей великих автомобільних компаній до виконання оборонних замовлень.

При цьому Трамп окремо згадав General Motors і Ford як учасників цього процесу. Повний відеозвіт можна переглянути за цим посиланням.

Ось так виглядала зала на майже 24 хвилині (23:49) відеосюжету, коли Дональд Трамп говорив про згадані вище ракети й автоконцерни. Скриншот: Авто24

Чи може нові ракети отримати Україна

Поки що невідомо, для яких саме потреб будуть призначені додатково вироблені ракети Patriot і Tomahawk. Президент США не уточнював ні обсягів виробництва, ні потенційних замовників.

Експерти Авто24 зазначають, що Україна залишається одним із найбільших користувачів американських систем Patriot за межами США. Ці комплекси вже довели свою ефективність у боротьбі з балістичними та крилатими ракетами, а також ворожою авіацією.

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Щодо крилатих ракет Tomahawk, то вони здатні вражати цілі на великій відстані, рухаючись на малих висотах з огинанням рельєфу місцевості. Такі ракети застосовуються для ураження важливих стаціонарних об'єктів, зокрема командних пунктів, укріплених сховищ, складів та елементів військової інфраструктури. Нам вони точно зайвими не будуть.

Наразі припущення про можливе постачання додатково виготовлених ракет Україні залишаються лише експертними оцінками Авто24, оскільки жодних офіційних заяв з цього приводу не було.