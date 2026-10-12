Трамп відкрив водіям доступ до дешевого "червоного" дизеля, але рейтингу це поки не допомагає

Як повідомляють CNBC та інші американські ресурси, новий виконавчий указ скасовує суворі обмеження на використання так званого червоного дизеля та відтерміновує стягнення федерального податку в розмірі 24,4 цента за галон до кінця цього року.

Документ був підписаний напередодні проміжних виборів, щоб хоч якось збити хвилю невдоволення серед автомобілістів. Однак, як показав тиждень продажу такого дизеля, приросту довіри та рейтингу це практично не допомогло.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

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"Червона" солярка узаконена для всіх

Фарбоване дизельне пальне технічно нічим не відрізняється від звичайного, що продається на кожній заправці. Єдина різниця полягає у відсутності дорожніх зборів та додаванні спеціального червоного барвника, який маркує рідину як таку, що призначена виключно для тракторів, будівельної техніки та генераторів.

Зазвичай їзда на такому пальному дорогами загального користування вважається серйозним правопорушенням і тягне за собою величезні штрафи за ухилення від сплати податків. Однак затіяна очільником Білого дому війна з Іраном підіграла хіба що Росії, а не США, де виник дефіцит моторного пального з одночасним зростанням його ціни.

Наразі Білий дім доручив Міністерству фінансів не лише призупинити платіжні збори з "червоного" пального до кінця 2026 року без нарахування пені, а й знайти спосіб повністю їх скасувати.

Економія для водіїв та причини кризи

За підрахунками американських чиновників, завдяки податковим канікулам водії великих вантажівок зможуть економити понад 100 доларів на кожній повній заправці. Сам ініціатор змін прокоментував своє рішення у доволі специфічній манері. Це, на думку глави Білого дому, зніме невдоволення електорату. Щоправда, в Україні з цього приводу говорять обережніше: "Не кажи ГОП, поки не перескочиш".

"Я не знаю, що це, чорт забирай, таке, але що б це не було, воно має бути дуже хорошим, – заявив Дональд Трамп під час виступу, натякаючи, що зроблене ним є дуже мудрим.

Журналісти CNBC зазначають, що головною причиною такого радикального кроку стала безпрецедентна енергетична криза. Через збройні конфлікти в Україні та на Близькому Сході, розв’язані Путіним і Трампом, а також нестачу нафтопереробних потужностей, середній прайс на бензин у США злетів на 50 відсотків, а дизель додав у ціні понад третину.

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Експерти аналітичної компанії Rapidan Energy підрахували, що зараз американці щодня витрачають на пальне приблизно на 700 мільйонів доларів більше, ніж рік тому.

Щоб хоч якось стабілізувати ринок, країни Великої сімки вже погодилися розпакувати стратегічні резерви та випустити в обіг 100 мільйонів барелів нафтопродуктів.