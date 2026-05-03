Трамп розгорнув ще одну війну: цього разу торгівельну з Євросоюзом

Про нові тарифні плани Трамп повідомив у соцмережі Truth Social. Він звинуватив ЄС у "невиконанні повністю узгодженої торговельної угоди", однак не уточнив, які саме домовленості, на його думку, були порушені. Не можуть втямити, про які порушення йдеться й у Єврокомісії.



Як пише BBC, нові мита мають запрацювати вже цього тижня. Для європейського автопрому це болючий удар, адже автомобілебудування є однією з ключових галузей економіки ЄС, особливо для Німеччини та Франції.

Угода на 15% може втратити сенс

Ще торік США та ЄС домовилися про компроміс: більшість європейських товарів обкладалися митом у 15% замість раніше анонсованих 30%. Домовленість уклали під час переговорів у Шотландії на гольф-курорті Трампа.

Тоді Європа погодилася на додаткові інвестиції у США та певні поступки для американського експорту. Однак уже за кілька місяців відносини знову почали погіршуватися.

Причиною стали суперечки навколо тарифів на сталь і алюміній, а також заяви Трампа щодо Greenland, які викликали різку реакцію в Європі.

Брюссель готує відповідь

У European Commission заявили, що ЄС виконує свої зобов’язання за торговельною угодою та очікує пояснень від американської сторони.

Водночас у Брюсселі вже натякнули на можливі контрзаходи. Там заявили, що "залишають відкритими всі можливості для захисту інтересів ЄС", якщо Вашингтон піде на одностороннє підвищення мит.

Для світового авторинку це може означати новий виток торговельної війни між США та Європою.