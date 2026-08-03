Трамп знайшов заміну водіям-іммігрантам усіх вікових категорії та статі: хто водитиме фури

Репресивні дії торкнулися водіїв з тимчасовим статусом, включаючи одержувачів DACA, біженців та шукачів притулку. Трамп запропонував Конгресу так званий закон "Деліли", який заборонить штатам видавати ліцензії CDL нелегальним іммігрантам і запроваджуватиме суворіші покарання для водіїв з обмеженим володінням англійською мовою.

Адміністрація посилається на 17 смертельних аварій за участю водіїв-іноземців у 2025 році, хоча це становить менше 1% від загальної кількості. Про таку статистику й наміри адміністрації США розповідають з посиланням на висновки експертів trasportoeuropa.it та інші ресурси.

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Кого торкнуться обмеження

Водночас експерти наголошують, що прямого зв'язку між імміграційним статусом і аварійністю статистика не підтверджує. Однак Трам стоїть на своєму і заборонив штатам видавати CDL нелегальним мігрантам та посилити вимоги до знання англійської мови для водіїв комерційного транспорту.

Водночас Білий дім просуває програму залучення ветеранів до професії водіїв вантажівок, пояснюючи це питаннями безпеки та пріоритетом працевлаштування американців.

Що кажуть експерти

Аналітики попереджають, що масове анулювання ліцензій може поглибити дефіцит водіїв у галузі вантажних перевезень і спричинити нові проблеми для логістики.

Адміністрація з цим не погоджується й розраховує, що частину вакансій займуть американські ветерани, яких планують активніше залучати до транспортної сфери.